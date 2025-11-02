باشگاه خبرنگاران جوان - «شهری در دور دست» محصول ۲۰۲۳ پنج شنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم در فضای غرب وحشی قرن نوزدهم می‌گذرد و داستان مردی به نام «هانتر برین» را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندان، تصمیم می‌گیرد گذشته پرآشوب خود را پشت سر بگذارد، اما با بازگشت به شهر زادگاهش، با دشمنان قدیمی و راز‌هایی مواجه می‌شود که او را دوباره در مسیر عدالت و انتقام قرار می‌دهد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان بیلی چیس، آماندا ریگتی، بروس بوکسلیتنر، ننسی استفرد و مارتین کووا را نام برد.

«شهری در دوردست» پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده ۵ جایزه از جمله جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد جوان و بهترین بازیگر نقش اول زن شده و نامزد دریافت ۷ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین فیلم، بهترین موسیقی متن و بهترین کارگردانی اشاره کرد.

فیلم سینمایی «شهری در دوردست» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد. گفتنی است، بازپخش «شهری در دور دست» جمعه ۱۶ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.