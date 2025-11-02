باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویر قدیمی از حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بین دانش‌آموزان

ویدئویی از حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای در بین دانش‌آموزان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مدرسه از دوران ریاست جمهوری تا رهبری را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اللهم احفظ سیدنا القائدنا امام خامنه ای حفظ الله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا این آقا را برای ما حفظ کند. آمین
۲
۳
پاسخ دادن