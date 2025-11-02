باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باتوجه به فرارسیدن فصل بارشها آشنایی امدادگران با آخرین مهارتهای امدادی در مواجهه با حوادث ناشی از سیلاب ها ، دوره تخصصی این دانش ها به همت معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر چهارمحال وبختیاری برگزار شده است.
وی افزود: در این دوره، شرکتکنندگان آموزشهای تخصصی را در قالب مباحث تئوری و کارگاههای عملی شامل اصول ایمنی در عملیات نجات در سیلاب، تکنیکهای نجات در آبهای خروشان در شرایط بحرانی و نحوه امدادرسانی و انتقال ایمن مصدومان، اصول حفظ ایمنی خود و کار تیمی در جریان عملیاتهای جستوجو و نجات در سیلاب و آبهای خروشان کسب می کنند.
استان چهارمحال وبختیاری یکی از استانهایی است که در فصول بارش به علت شیب اراضی ، مستعد سیلابهای فصلی است و انتقال دانش مواجهه با این حوادث ازجمله ظرفیت های امدادی این استان است که با 9 استان دیگر دراین دوره آموزشی به اشتراک گذاشته شده است .
در پایان، شرکتکنندگان گواهینامه تخصصی پیشرفته جستوجو و نجات در سیلاب اعطا می شود.