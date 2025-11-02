باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت Origin Robotics در لتونی، یکی از اعضای ناتو که مرز مشترک با روسیه دارد، بهطور مستقیم تجربه جنگ اوکراین را دنبال کرده و حتی سامانههای رزمی برای این جنگ ساخته است. مدیرعامل شرکت، آگریس کیپورس (Agris Kipurs)، میگوید پیام روشن سربازان اوکراینی این است: «آنها به فناوریهای پیچیده اهمیتی نمیدهند، فقط چیزی میخواهند که کار کند.»
او توضیح میدهد که برای سربازان، تفاوتی ندارد که سامانه از هوش مصنوعی استفاده میکند یا بهصورت دستی کنترل میشود. مهم این است که ساده، قابل اعتماد و قابل تولید انبوه باشد.
به گفته کیپورس، در غرب انگیزههای اقتصادی اشتباه عمل میکنند: شرکتها تمایل دارند سامانههایی بسازند که از نظر فناوری درخشان باشند، که لزوماً در میدان نبرد کارآمد نیست. او میگوید: «در غرب، به پیچیدگی پاداش میدهند.» این در حالی است که در اوکراین، نمونههای اولیه سلاحها مستقیماً در خط مقدم آزمایش میشوند و بازخورد نیروهای رزمی بهسرعت وارد چرخه توسعه میشود. همین سرعت، رمز موفقیت است.
اوکراین در سالهای اخیر تبدیل به میدان آزمایشی برای فناوریهای نوین جنگی شده است. پهپادهای کوچک و ارزان در این نبرد تانکهای چندمیلیوندلاری را نابود کردهاند و نشان دادهاند که «انبوه ارزان» میتواند از «گرانِ معدود» مؤثرتر باشد.
رهبران غربی نیز کمکم به همین نتیجه رسیدهاند. مارک روته، دبیرکل ناتو، در ژانویه گفته بود که «مشکل این است که ما سلاحها را بیش از حد کامل میخواهیم. در حالیکه گاهی کافی است فقط خوب باشند، نه بینقص.»
این نگرش تازه در میان مدیران صنایع نظامی نیز در حال گسترش است. مدیر شرکت آمریکایی Anduril اخیراً گفته بود: «ما سیستمهایی فوقالعاده داریم، اما چیزی که نیاز داریم، تعداد زیاد و قیمت پایین است.» بهعبارت دیگر، در شرایط جنگی، زمان و مقیاس تولید مهمتر از کمال فنی است.
کارشناسان تأکید میکنند که برای دفاع هوایی مؤثر، باید نسبت هزینه رهگیر به هدف حداقل یکدهم باشد. استفاده از موشکهای گرانقیمت برای سرنگونی پهپادهای ارزان، از نظر اقتصادی نامعقول است. همان درسی که پاتریوتهای آمریکا در برابر پهپادهای چند هزار دلاری ایران و روسیه یادآور شدهاند.
به گفته کیپورس، هدف حذف فناوری پیشرفته نیست، بلکه یافتن تعادل میان سادگی و کارایی است. اوکراین همچنان به سامانههای گرانقیمت مانند پاتریوت نیاز دارد، اما همزمان روی سامانههای ساده و انبوه سرمایهگذاری میکند.
وزیر دفاع دانمارک، تروئلز پالسِن، امسال به بیزنس اینسایدر گفت: «غرب برای مقابله با روسیه و چین باید بهطور جدی بر سلاحهای ارزان و انبوه تمرکز کند. این یکی از درسهای کلیدی جنگ اوکراین است.»
در نهایت، بر اساس تجربه اوکراین، در جنگهای مدرن، سرعت و سادگی بر پیچیدگی و کمال غلبه میکند.
منبع: خبر آنلاین