باشگاه خبرنگاران جوان- پس از بیان گزارش ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورا از محله گردی در محله شهید بروجردی در منطقه ۱۵، محمدعلی الفت پور شهردار منطقه ۱۵ اظهار کرد: ساخت شهرک شهید بروجردی به ۳۵ سال پیش برمی گردد و از پیچیدهترین شرایط در منطقه و حتی شهر تهران برخوردار است و چند دستگاه در آن نقش دارند.
وی افزود: سند فاز یک بعد از ۳۵ سال نهایی شده و شهروندان میتوانند سندهای این فاز را دریافت کنند. سند فازهای دو، سه و چهار را نیز در نظام مهندسی در حال بررسی است و به نظر میرسد تا یک ماه آینده به نتیجه برسد.
الفت پور با بیان اینکه سازنده را ملزم به ایمن سازی کردهایم، یادآور شد: دو بلوک ایمن سازی شده و یک بلوک در حال اقدام و ۹ بلوک نیز ملزم به ایمن سازی شدهاند.
ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد و غیرقانونی نیست
شهردار منطقه ۱۵ با بیان اینکه ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد و غیر قانونی نیست، خاطرنشان کرد: از ساخت و ساز در این محدوده جلوگیری شده است. این پارسل جدا از دیگر پارسلها جواز دریافت کرده است. جمعیت پذیری این محله بسیار بالاست، اما ادعا دارند که مستقل از فازهای دیگر هستند.
وی ادامه داد: ما در این دوره برای اولین بار آنها را ملزم به ساخت مجتمع آموزشی کردهایم، اما از لحاظ حقوقی به دلیل تفاهم نامه شهردار وقت، با چالشهایی روبه رو هستیم.
الفت پور با اعلام اینکه ۵۰ درصد زمینی که در آن نخاله وجود داشت، تخلیه شده و مابقی نیز در حال تخلیه است، یادآور شد: مشکل دیگر در محله گودهای پرخطر بود که حضور و نظرات اعضای شورا برای اقدام جهت ایمن سازی گودها بسیار اثرگذار و کمک کننده بود.
شهردار منطقه ۱۵ با بیان اینکه پیگیریهای لازم را برای رفع تصرف زمینهای تصرف شده انجام خواهیم داد، گفت: هزار و ۴۰۰ پروژکتور در منطقه نصب کردهایم، اما از نقطه مورد نظر فاصله داریم. ما در مورد تاریکی معابر شکایت و به دادستان اعلام کردهایم که این تاریکی ایجاد معضل میکند. در این زمینه به توافقهایی با شرکت برق رسیدهایم.
وی افزود: پیگیریهای زیادی برای راه اندازی نانوایی در این دوره انجام دادیم و سه نقطه را مشخص کردیم و یک نقطه تا هفته آینده جانمایی و عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.
الفت پور با تأکید بر اینکه ما در حریم منطقه ۱۵ به معنای واقعی آسیب میبینیم، اظهار کرد: عدهای هستند که در حریم منافعی دارند. ما جز صیانت از حریم شهر، هیچ منفعتی نداریم. همکاران ما چاقو خوردند و آسیب دیدند. درخواست ما این است که تدابیر ویژهای برای حل مشکل حریم اندیشیده شود؛ چراکه ممکن است چالشها برای شهرداری و نیروهای ما افزایش یابد.