باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت بهداشت طالبان اعلام کرد که هند بیش از ۱۶ تُن دارو و تجهیزات پزشکی به این گروه کمک کرده است. شرافت زمان، سخنگوی این وزارتخانه، در صفحه اجتماعی خود تأکید کرد که این محموله برای پیشگیری از بیماری‌های مسری مانند مالاریا، تب دنگی و لیشمانیازیس ارسال شده است.

وی افزود: «داروها و کیت‌های تشخیص به‌طور مستقیم از برنامه ملی پیشگیری از ملاریا و سایر بیماری‌های منتقله توسط ناقل در افغانستان حمایت خواهند کرد.»

این اقدام بشردوستانه پس از سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند صورت گرفته است. پیش از این نیز دولت هند به طالبان آمبولانس اهدا کرده بود.