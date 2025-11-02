باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش رادیویی «زائر محمد» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود. تکرار آن روز بعد ساعت ۵:۳۰ بامداد خواهد بود. «زائر محمد» داستان مقاومت مردم جنوب ایران در برابر تجاوز نیروهای انگلیسی را بازگو میکند؛ زمانی که امپراتوری انگلستان به بهانه محاصره هرات به جنوب کشور حمله کرد و ۳۰۰ تن از دلاوران ایرانی به رهبری رئیسعلی دلواری در مناطق تنگستان، دشتی، دشتستان و بوشهر به دفاع از وطن پرداختند.
نمایش رادیویی «زائر محمد» به قلم جواد پیشگر نوشته شده و گروهی از هنرمندان مطرح رادیو از جمله مهدی نمینیمقدم، رامین پورایمان، فریبا طاهری، نازنین مهیمنی، فرشید صمدیپور، احمد لشینی، بیوک میرزایی و جمعی دیگر در آن نقشآفرینی کردهاند.
در این اثر، محمدرضا قبادیفر به عنوان افکتور، مجید آیینه صدابردار، احسان پیرولیان طراح گرافیک و امیر شعیبی سازنده تیزر حضور دارند.