سفیر جدید ایران در هند با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد فتحعلی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در هند، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید و وضعیت روابط دوجانبه تهران - دهلی نو در زمینه‌های مختلف ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در دهلی‌نو، با اشاره به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو تمدن کهن ایران و هند و پیشینه طولانی روابط دیپلماتیک دو کشور، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش همه‌جانبه همکاری‌ها دانست.

عراقچی در این دیدار بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و مواصلاتی و توسعه همکاری و هماهنگی در سازمان‌های بین المللی تأکید کرد.

