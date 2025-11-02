وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۶۴ فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) اوکراین در طول شب گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، سامانههای دفاعی این کشور در طول شب گذشته ۱۶۴ پهپاد ارتش اوکراین را سرنگون کردهاند.
از این ۱۶۴ پهپاد ۳۲ فروند در منطقه کراسنودار؛ ۲۶ فروند در جمهوری کریمه؛۲۰ فروند در منطقه بریانسک؛ ۹ فروند در منطقه ولگوگراد؛ ۹ فروند در منطقه اوریول؛ ۶ فروند در منطقه لیپتسک؛ ۵ فروند در منطقه ورونژ؛ ۲ فروند در هر یک از مناطق بلگورود، کورسک و تولا؛ ۳۹ فروند در دریای سیاه و ۳ فروند در دریای آزوف بوده است.
این گستردهترین حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل روسیه در ماههای اخیر محسوب میشود.
