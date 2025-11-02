شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تخلیه زباله‌های ساختمانی تا نزدیکی ساحل دریا و آلوده کردن آب دریا گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است آلودگی حاشیه رودخانه‌ها و تخلیه زباله‌های ساختمانی صنعتی تا نزدیکی ساحل دریا به صورت معضل آزار دهنده درآمده و موجب بر هم ریختگی نمای این منطقه شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
متآسفانه در حاشیه غربی رودخانه چالوس از انتهای مجموعه مسکن مهر تا نزدیک ساحل دریا انواع زباله ساختمانی و صنعتی تخلیه می‌شود که باعث آلودگی زیاد حاشیه رودخانه و آب آن و در نهایت آب دریای خزر می‌شود. این کار در روز روشن و آشکارا صورت می‌پذیرد. همچنین در حاشیه جاده کمربندی پشت انبار شرکت نفت چالوس نظیر همین مسآله رخ داده است که هم محیط زیست را آلوده کرده و هم هزینه زیادی بر دوش مردم چالوس می‌گذارد. شهرداری و اداره محیط زیست شهرستان هم تاکنون اقدامی نکرده‌اند.
موضوع را قبلا پیامکی به فرماندار چالوس گزارش داده‌ام. لطفا پیگیری کنید.

 

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، آلودگی محیط زیست ، سوژه خبری
