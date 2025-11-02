باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عماد احمدوند دبیر ستاد نانو و میکرو در حاشیه روز اول شانزدهمین نمایشگاه نانو و میکرو گفت: با وجود تولید بیش از ۱۸۶۰ محصول فناورانه توسط شرکتهای خصوصی، فاصله میان ظرفیت واقعی شرکتهای فناور و میزان پذیرش محصولات در صنایع کشور همچنان قابل توجه است و افزایش این پذیرش میتواند نقش مهمی در حل مشکلات صنایع داشته باشد. بیش از ۵۰ درصد این محصولات کاربرد صنعتی دارند و حدود ۴۰ درصد دیگر مصرفکننده عمومی هستند. طی چهار سال گذشته، رشد حجم فروش محصولات نانویی بهطور میانگین سالانه ۷۰ درصد بوده که نشاندهنده استقبال صنایع از این محصولات است.
او افزود: ستاد توسعه فناوری نانو تمرکز خود را بر سه حوزه اصلی سلامت، انرژی و کشاورزی قرار داده است، حوزههایی که بیشترین اثر اقتصادی و اجتماعی را دارند و بازدهی آنها از نظر کاهش هزینههای دولت و افزایش بهرهوری بسیار بالاست. فناوری نانو علاوه بر بازگشت مالیاتی، در بسیاری از بخشها مانند کشاورزی و شیلات، میتواند بهرهوری و تولید را چند برابر کند؛ بهعنوان مثال یک محصول نانویی یک میلیارد تومانی میتواند برداشت سالانه یک مزرعه پرورش آبزیان را تا سه برابر افزایش دهد.
دبیر ستاد نانو و میکرو گفت: در حال حاضر بیش از ۴۷۵ شرکت داخلی، محصولات خود را به بازار عرضه میکنند و مجموعاً ۱۸۶۴ محصول موفق به دریافت تأییدیه ستاد نانو شدهاند، که نشاندهنده گستردگی اکوسیستم فناوری نانو در کشور است. تمامی این شرکتها متعلق به بخش خصوصی هستند و همزمان فرآیند حمایت از طرحهای دانشگاهی و تیمی نیز ادامه دارد.
احمدوند تصریح کرد: شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو، با حضور ۱۵۲ نهاد شامل شرکتهای تجاری، فناوران و نهادهای تأمین مالی، مسیر توسعه فناوری از ایده تا بازار را بهخوبی نشان میدهد. امسال بخش قابلتوجهی از فضای نمایشگاه به نهادهای تأمین مالی اختصاص یافته و نشست تخصصی تأمین مالی امکان مذاکره مستقیم شرکتهای فناور با بانکها، صندوقها و سرمایهگذاران خطرپذیر (CVC) را فراهم میکند.
او افزود: این نمایشگاه علاوه بر عرضه محصولات، مجموعهای از رویدادهای تخصصی مانند نشست تدوین استانداردهای بینالمللی را نیز برگزار میکند. ایران با مدیریت خود در تدوین استانداردهای نانو در رتبه چهارم جهان قرار دارد و تجربیات این کشور به دیگر کمیتههای صنعتی و علمی منتقل میشود تا حضور ایران در استانداردسازی بینالمللی گستردهتر شود.
دبیر ستاد نانو و میکرو گفت: با گذشت ۱۶ دوره برگزاری، نمایشگاه نانو از یک رویداد صرفاً فناورانه به یک نمایشگاه تجاری تبدیل شده است. شرکتهایی که قبلاً کوچک و در بخش طراحی فناورانه فعالیت میکردند، امروز بهعنوان شرکتهای مستقل محصولات خود را عرضه میکنند. همچنین، نمایشگاه «فر ایران» با تمرکز بر ۸۰ محصول فناورانه منتخب با اثرات اقتصادی و اجتماعی بالا، تجربه رونمایی تجمیعی و معرفی منسجم به جامعه رسانهای و صنعتی کشور را فراهم میکند.
او ادامه داد: در نهایت، درآمد حاصل از فروش محصولات نانویی در سال گذشته بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است و بخشی از این رقم از طریق مالیات بر ارزش افزوده به خزانه دولت بازگشته است، هرچند برخی محصولات خاص و صادراتی از مالیات معاف هستند.