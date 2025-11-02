باشگاه خبرنگاران جوان - «الگوریتم» به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری یکی از مجموعه‌های تلویزیونی در ژانر پلیسی و اکشن است که با درهم‌تنیدگی چندین پرونده پیچیده، در چهار کشور و ۱۱ استان ایران فیلم‌برداری شده است. این مجموعه در تلاش است تا روایتی پرتحرک، پرلوکیشن و سرشار از هیجان را به مخاطب ارائه دهد. صفری می‌گوید ساخت این پروژه حاصل تفکر و برنامه‌ریزی بلندمدت است و با حمایت کامل سازمان صداوسیما و همکاری نیروهای انتظامی‌ پیش می‌رود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی اظهار کرد: سریال الگوریتم از در ژانر پلیسی ساخته شده و البته، رگه‌هایی هم از اتفاقات مرتبط با دفاع ۱۲ روزه ایران علیه اسرائیل غاصب دارد و از آنجایی که علاقه و تخصص من در حوزه ساخت فیلم‌ و سریا‌ل‌های اکشن است، ترغیب به ساخت این سریال شدم.

صفری ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت این سریال، ترکیبی از چندین پرونده پیچیده و مملو از اتفاقات و صحنه‌های اکشن است که ساخت آن برایم جذاب بود و سازمان صداوسیما نیز حمایت لازم را برای تولید این مجموعه تلویزیونی انجام داد.

تهیه‌کننده سریال «الگوریتم» با بیان اینکه ساخت این سریال بسیار پیچیده بود، گفت: درحالی که این مصاحبه را با شما انجام می‌دهم، همچنان دوربین این کار روشن است و می‌توان گفت که این سریال بالغ بر ۹۷۰ لوکیشن داشته و در چهار کشور مختلف و ۱۱ استان کشورمان فیلمبرداری شده که فیلمبرداری آن نیز در هر کدام از این استان‌ها در چندین لوکیشن صورت گرفته است.

صفری با اشاره به اینکه فیلمبرداری سریال «الگوریتم» در استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، البرز، استان مازندران، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، قم وسمنان انجام شده، ادامه داد: طبیعتا فیلمبرداری با چنین توزیع جغرافیایی و با وجود این حجم از اتفاقات در سریال، کار را پیچیده می‌کند، ضمن اینکه سریال با یک ریتم و تمپوی بسیار بالا به مخاطب عرضه می‌شود که تاکنون سابقه نداشته است و حتی می‌توانم بگویم این سریال نسبت به کارهای قبلی خودم نیز در پله و مرتبه بالاتر قرار دارد.

تهیه‌کننده سریال «الگوریتم» در ادامه با اشاره به این موضوع که یکی از ملزومات کارهای پلیسی همکاری و هماهنگی لازم نیروی انتظامی‌ با عوامل است گفت: خوشبختانه ما نیز از این موهبت برخوردار بودیم و نیروی انتظامی همکاری لازم را با ما داشت.

صفری همچنین با اشاره به همکاری خوب سیمافیلم در ساخت این سریال بیان کرد: ما در سریال «الگوریتم» همکاری خوبی با سیمافیلم داشتیم، ولی طبیعتا جنس هر کار با کارهای قبلی متفاوت است و نحوه مدیریت هر پروژه نیز متفاوت است و نمی‌توان قواعد یکسانی برای آن تعریف کرد، اما مدیریت دفتر سیمافیلم همکاری بسیار خوبی در تسریع و ساده‌سازی فرایند امور با این پروژه داشتند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا سریال «الگوریتم» توانسته با مخاطب ارتباط لازم را برقرار کند یا خیر، عنوان کرد: آنچه از دل سازمان برآمده این است که بازخوردهای خوبی از مخاطب دریافت کرده‌ایم و به تعبیری می‌توان گفت که یک دستاورد برای صداوسیما خلق شده است، به این معنا که سطح مخاطب خوبی طی قسمت‌های گذشته داشته و طبیعتا با توجه به قسمت‌های باقی مانده که سیر اتفاقات و ریتم این کار دائم صعودی‌تر می‌شود و قرار است داستان به شکل پر اتفاق‌تری جلو رود، یقینا مخاطب بیشتری با ما همراه خواهد شد.