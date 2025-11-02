باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - علی شبانی مدیر عامل شرکت آبفا فارس اظهار کرد: یکی از اصلیترین رویکردهای شرکت آبفا فارس در حوزه خدمت رسانی به مردم، تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی در جهت ارائه خدمات مطلوب، بهنگام و مستمر است که در ۷ ماه گذشته تلاش همکاران آبفا در شهرستانهای استان فارس جهت نیل به این مهم مثمر ثمر بوده و نتایج مورد انتظار حاصل شده است.
او افزود: بر همین اساس در این مدت به همت مأموران بهره بردار و رفع اتفاقات آب شرکت آبفا فارس در شهرستانهای تابعه بیش از ۱۳ هزار و ۶۰ مورد اتفاقات آب در خطوط انتقال، شبکههای توزیع و سایر تأسیسات آبرسانی در کمترین زمان ممکن مرتفع شد؛ به طوری که شهروندان در شهرها و روستاهای استان با کمترین وقفه در آبرسانی مواجه شدند.
شبانی ادامه داد: از این تعداد نزدیک به ۴ هزار و ۴۰۰ مورد در روستاهای استان اتفاق افتاد که از این تعداد ۵۱۰ مورد مربوط به اتفاقات خطوط انتقال، ۳ هزار و ۲۰۰ مورد در شبکههای توزیع و ۶۹۰ مورد نیز در انشعابات مشترکان حادث شد.
او، اتفاقات حوزه آبرسانی شهری را نیز از لحاظ آمار تشریح و اضافه کرد: در همین بازه زمانی با تلاش شبانه روزی همکاران آبفا در واحدهای رفع اتفاقات آب در ۳۶ شهرستان استان نزدیک به ۸ هزار و ۶۶۰ مورد اتفاقات آب رفع شد که از این میزان ۲۳۰ مورد اتفاقات خطوط انتقال، ۴ هزار و ۱۶۰ مورد در شبکههای توزیع آب و ۴ هزار و ۲۷۰ مورد نیز حوادث انشعابات آب مشترکان را شامل میشود.
مدیر عامل شرکت آبفا فارس یادآوری کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه حادثه و اتفاق در خطوط انتقال، شبکههای توزیع و انشعابات آب، در هر ساعتی از شبانه روز با شماره ۱۲۲ تماس گرفته و شرح حادثه را گزارش کنند.
او تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مأموران رفع اتفاقات شرکت آبفا استان فارس در همه شهرستانهای استان همواره آماده حضور در محل حادثه و رفع اتفاق مورد نظر در کمترین زمان ممکن هستند.