سرقت کابل فیبر نوری زیر پل تجن ساری موجب اختلال در شبکه ارتباطی شرق مازندران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از سرقت کابل فیبر نوری در زیرپل تجن ساری خبر داد و گفت: این حادثه موجب ایجاد اختلال در شبکه ارتباطی شرق استان شده است.

او افزود: سرقت کابل فیبر نوری در زیرپل تجن ساری باعث ایجاد اختلال در خدمات ارتباطی شرق استان شده و تیم‌های فنی ما در حال انجام عملیات تعمیر و بازسازی هستند.

اعزی با اشاره به تکرار چنین حوادثی در استان، گفت: امسال سارقان و متخلفان ۱۹ بار به شبکه مخابراتی استان خسارت وارد کرده‌اند که برآورد ریالی آن بیش از ۵۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل ارتباطات مازندران با بیان اینکه این اقدامات خلافکارانه علاوه بر خسارت مالی، اختلالات گسترده‌ای در خدمات ارتباطی برای مردم ایجاد می‌کند، بر لزوم برخورد قضایی با سارقان تجهیزات ارتباطی تأکید کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران