سخنگوی دولت گفت: تجربه نشان داده است که هر زمان به بخش خصوصی اعتماد کردیم و دستگاه‌های حاکمیتی در جایگاه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری خود ایستادند، بخش خصوصی توانست با قدرت در مسیر حل مشکلات کشور حرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهاجرانی روز یکشنبه در آیین افتتاح آزمایشگاه آزمون آلاینده های خودروها در استان البرز گفت: حضور نهادهایی چون سازمان محیط زیست و وزارت صمت به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی که فراتر از دولت عمل می‌کنند، بیانگر باور جدی دولت به نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: هرجا این فرصت برای بخش خصوصی فراهم شد، توانست به خوبی از آن استفاده کند و نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا نماید؛استان البرز نیز به‌واسطه صنعتی بودن و برخورداری از شهرک‌های صنعتی متعدد و صنایع پویا، نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالفعل کشور در عرصه تولید و اقتصاد است.

مهاجرانی با بیان اینکه اقتصاد تنها در خود خلاصه نمی‌شود و ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی آن به هم پیوسته است، گفت: در دنیای امروز نگاه سیستمی به مسائل اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و نیروی کار، نمی‌توان به حل پایدار مشکلات اقتصادی دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی محیط زیست، کیفیت سوخت و نحوه پایش آن از جمله مطالبات اجتماعی امروز جامعه است و دولت نیز خود را موظف به پیگیری این دغدغه‌ها می‌داند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: پایین بودن کیفیت سوخت یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هواست؛ از این‌رو تولید بنزین با کیفیت بالا و خودروهای کم‌مصرف از اولویت‌ها و مطالبات مهم دولت و مردم به شمار می‌رود.

وی ضمن قدردانی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی حاضر در جلسه افزود: دولت چهاردهم با تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، همواره در کنار فعالان اقتصادی ایستاده است تا مسیر تولید ملی هموارتر شود.

مهاجرانی در پایان با اشاره به تاب‌آوری ملت ایران گفت: تاریخ نشان داده هر بار که ایران زخمی خورده، بار دیگر قوی‌تر از گذشته برخاسته است. ما ملتی از جنس ققنوس هستیم؛ ملتی که از سختی‌ها نمی‌ترسد و با وحدت و همدلی، آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم خواهد زد.

برچسب ها: کیفیت سوخت ، بخش خصوصی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
هر جا کار به بخش خصوصی واگذار شد،هیچ کار و پروژه ای به سرانجام نرسید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مانند نیشکر هفت تپه و بانک آینده و یا بابک زنجانی و صدها مورد دیگر.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بله مثل بانک آینده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۵:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اه حالمون بهم میخوره
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کجایی خانم سخنگو ؟عامل اصلی بدبختی و بحران اقتصادی همین بخش خصوصی ها هستند, دادید دستشان هر جوری خودشان دوست دارند عمل میکنند, اصلآ نظارتی روی بخش خصوصی نیست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
هرجا به بخش خصوصی اعتماد کردین عاقبتش دزدی بود و نهایتا از جیب مردم زده شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
باشه ولی مشکل اینجاست که بخش دولتی شما و امثال روحانی بودن بخش خصوصیم آقازاده های خودتونن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بله البته اگر منظورتون رفقا و متمکنین نباشه که پدر مردم رو بعدا دربیارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بله کاملا درست می فرمایید. ماشین سازی اراک و نیشکر هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از نمونه هایی هستند که صحبت های شما رو تایید می‌کنه.
۰
۰
پاسخ دادن
