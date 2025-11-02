باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهاجرانی روز یکشنبه در آیین افتتاح آزمایشگاه آزمون آلاینده های خودروها در استان البرز گفت: حضور نهادهایی چون سازمان محیط زیست و وزارت صمت به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی که فراتر از دولت عمل می‌کنند، بیانگر باور جدی دولت به نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: هرجا این فرصت برای بخش خصوصی فراهم شد، توانست به خوبی از آن استفاده کند و نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا نماید؛استان البرز نیز به‌واسطه صنعتی بودن و برخورداری از شهرک‌های صنعتی متعدد و صنایع پویا، نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالفعل کشور در عرصه تولید و اقتصاد است.

مهاجرانی با بیان اینکه اقتصاد تنها در خود خلاصه نمی‌شود و ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی آن به هم پیوسته است، گفت: در دنیای امروز نگاه سیستمی به مسائل اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و نیروی کار، نمی‌توان به حل پایدار مشکلات اقتصادی دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی محیط زیست، کیفیت سوخت و نحوه پایش آن از جمله مطالبات اجتماعی امروز جامعه است و دولت نیز خود را موظف به پیگیری این دغدغه‌ها می‌داند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: پایین بودن کیفیت سوخت یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هواست؛ از این‌رو تولید بنزین با کیفیت بالا و خودروهای کم‌مصرف از اولویت‌ها و مطالبات مهم دولت و مردم به شمار می‌رود.

وی ضمن قدردانی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی حاضر در جلسه افزود: دولت چهاردهم با تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، همواره در کنار فعالان اقتصادی ایستاده است تا مسیر تولید ملی هموارتر شود.

مهاجرانی در پایان با اشاره به تاب‌آوری ملت ایران گفت: تاریخ نشان داده هر بار که ایران زخمی خورده، بار دیگر قوی‌تر از گذشته برخاسته است. ما ملتی از جنس ققنوس هستیم؛ ملتی که از سختی‌ها نمی‌ترسد و با وحدت و همدلی، آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم خواهد زد.