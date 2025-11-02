باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و پکن در حال بازگرداندن کانالهای ارتباطی نظامی بین دو کشور هستند تا از بروز درگیری و تشدید تنش جلوگیری شود.
هگست که در حاشیه یک اجلاس منطقهای در مالزی با همتای چینی خود، دانگ جون دیدار کرده بود، روز شنبه در پستی در شبکه ایکس تأیید کرد: «من و آدمیرال [دانگ جون] توافق کردیم که باید کانالهای ارتباطی نظامی بین دو کشور را برای مدیریت و کاهش هرگونه مشکل احتمالی راهاندازی کنیم.»
این دیدار یک روز پس از ملاقات شی جین پینگ، رئیسجمهور چین و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در کره جنوبی انجام شد. هگست ادعا کرد که «روابط بین آمریکا و چین هرگز بهتر از این نبوده است.»
به گزارش وزارت دفاع چین، دانگ جون در این دیدار بر لزوم «تقویت گفتوگوهای در سطح سیاستگذاری برای افزایش اعتماد و رفع بلاتکلیفی» تأکید کرد و خواستار ایجاد روابط نظامی دوجانبه مبتنی بر «برابری، احترام، همزیستی مسالمتآمیز و ثبات» شد.
هگست نیز از مسیری مبتنی بر «قدرت، احترام متقابل و روابط مثبت» استقبال کرد.
این توافق در حالی صورت میگیرد که هگست اوایل امسال هشدار داده بود چین «به طور جدی در حال آمادهسازی برای استفاده از نیروی نظامی» برای تغییر توازن قدرت در آسیاست - اظهاراتی که با واکنش تند پکن مواجه شد.
تنشها بر سر دریای جنوبی چین و تایوان از دیگر موضوعات اختلافی بین دو کشور است. چین ادعای حاکمیت بر تقریباً تمامی دریای جنوبی چین را دارد و تایوان را نیز بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند.
منبع: خبرگزاری فرانسه