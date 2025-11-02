شهردار قم با اشاره به اهمیت بافت تاریخی قم، گفت: هویت فرهنگی و تاریخی شهر نباید در جریان توسعه‌های شهری دستخوش فراموشی شود و حفاظت از این میراث ارزشمند ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه کمیته راهبردی بافت فرسوده شهرداری قم با حضور فرامرز عظیمی شهردار قم، رضا الیجانی مشاور عالی شهردار، معاونین شهردار، مدیرعامل سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) و مدیران برخی مناطق شهرداری در سالن جلسات شهید مولوی برگزار شد.

در این جلسه، راهکار‌های حفظ بافت تاریخی و احیای بافت فرسوده شهر مقدس قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته بر اجرای برنامه‌های کارشناسی و اصولی در این حوزه تأکید کردند.

عظیمی در این نشست با اشاره به اهمیت بافت تاریخی قم، اعلام کرد: هویت فرهنگی و تاریخی شهر نباید در جریان توسعه‌های شهری دستخوش فراموشی شود و حفاظت از این میراث ارزشمند ضروری است.

شهردار قم با بیان اینکه بافت تاریخی اصالت و هویت شهر را تشکیل می‌دهد، افزود: نسل جدید باید بداند بزرگان دینی و تاریخی قم در چه فضایی زندگی می‌کردند و با سنت‌های شهرسازی و معماری نیاکان خود آشنا باشند.

شهردار قم همچنین با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده به‌ویژه در محدوده اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) بیان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، همچنان نیاز به اجرای طرح‌های دقیق‌تر و کار کارشناسی در این بخش احساس می‌شود.

شهردار قم  شهر را موجودی زنده توصیف کرد و ادامه داد: شهرداری تسهیل‌گر امور است؛ بنابراین در برنامه‌ریزی‌ها باید ابتدا به نیاز‌ها و دغدغه‌های مردم توجه شود تا مطالبات آنان به‌درستی پاسخ داده شود.

عظیمی با تأکید بر اینکه حفظ بافت تاریخی و احیای بافت فرسوده از مطالبات جدی شهروندان است، تصریح کرد: شعار «اول مردم» یعنی قرار دادن خواست و منفعت شهروندان در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری.

