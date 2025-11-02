باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از اتمام برداشت نارنگی‌های پیش‌رس و انجام برداشت نارنگی‌های میان‌رس در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در پاییز امسال ۴۰ هزار تن نارنگی از باغ های بخش گهرباران این شهرستان برداشت شود.

او، میانگین عملکرد برداشت این محصول را ۲۰ تن در هکتار عنوان کرد.

عباسپور، بازدید‌های مستمر از مراکز سورتینگ و بسته‌بندی را با هدف نظارت بر کیفیت و روند آماده‌سازی محصول برای عرضه به بازار‌های داخلی و همچنین رفع مشکلات احتمالی فعالان این حوزه، از برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برشمرد.

بر این اساس، شهرستان میاندورود با تولید چشمگیر نارنگی، نقش قابل توجهی در تامین این محصول در استان ایفا می‌کند.