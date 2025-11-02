باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
زنجان دومین استان تولیدکننده گوشت بوقلمون در کشور + فیلم

با تکمیل زنجیره تولید بوقلمون در استان زنجان، اکنون ۳۰ درصد از نیاز کشور به گوشت بوقلمون را تأمین می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ۶ ماه نخست امسال ۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان زنجان در ۲۰۰ واحد پرورش بوقلون انجام شده است.

چراغ‌های کارخانه‌های پرورش بوقلمون در این استان، نمادی از رونق صنعت طیور و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 

 

