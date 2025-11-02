باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب «علی‌اصغر قائمی» و «حسین ریاضی» به عنوان اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: امید است با مشارکت اعضای محترم و حضور مؤثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اصغر قائمی

جناب آقای حسین ریاضی

در اجرای بند (۱۸) ماده (۴) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با مشارکت اعضای محترم و حضور مؤثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران