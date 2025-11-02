باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه روز یکشنبه تأیید کرد که ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه اوایل نوامبر از کاخ سفید بازدید خواهد کرد و در مورد بازسازی سوریه گفت‌و‌گو خواهد کرد.

تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده روز قبل گفت که جولانی از واشنگتن بازدید خواهد کرد و بعداً یک مقام کاخ سفید گفت که این دیدار حدود ۱۰ نوامبر انجام خواهد شد.

الشیبانی افزود: «مسائل زیادی روی میز خواهد بود از جمله لغو تحریم‌ها و آغاز فصل جدیدی بین ایالات متحده و سوریه. ما می‌خواهیم یک همکاری بسیار قوی بین دو کشور برقرار کنیم.»

به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، هیچ رئیس جمهور قبلی سوریه سفر رسمی به واشنگتن نداشته است. جولانی در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد.

منبع: رویترز