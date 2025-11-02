باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نور از توزیع بذر گندم در سطح ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۵ تُن بذر گواهی‌شده گندم رقم احسان بین کشاورزان توزیع گردیده است.

او با بیان اینکه این اقدام نقش مهمی در افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد داشت، افزود: تاکنون ۲۵ تُن بذر مرغوب گندم از رقم پرمحصول احسان از طریق کارگزاری‌های معتمد و با نظارت مستقیم کارشناسان جهاد کشاورزی، در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این میزان بذر پوشش‌دهنده سطح زیرکشت ۲۱۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان بوده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم توزیع، شاهد گسترش بیشتر این سطح در هفته‌های آتی باشیم.

صادقی افزود: استفاده از بذر گواهی‌شده و ارقام پرمحصول همچون رقم احسان می‌تواند تا ۲۰ درصد بر عملکرد محصول نهایی تأثیرگذار باشد که این امر ضمن افزایش درآمد کشاورزان، گامی بلند در جهت خودکفایی هرچه بیشتر در تولید گندم کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، نظارت مستمر بر کیفیت بذر‌های توزیعی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کشاورزان از دیگر برنامه‌های در دست اجرای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور می‌باشد.