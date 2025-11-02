باشگاه خبرنگاران جوان ـ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکتکنندگان در مراسم یوم الله ۱۳ آبان، که روز سه شنبه در خیابان طالقانی (مقابل لانه جاسوسی سابق) برگزار میشود، شرکت واحد اتوبوسرانی با تخصیص ناوگان ویژه از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر به شرح زیر اقدام به جابهجایی شهروندان گرامی میکند:
میدان امام حسین (ع) - میدان انقلاب اسلامی- میدان خراسان- پایانه شهید محلاتی- میدان سپاه- میدان راه آهن- میدان آزادی – میدان شهر ری.
لازم به ذکر است؛ عوامل امدادی و نظارتی اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در این مراسم حضور دارند و خدمات بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش بینی شده است.