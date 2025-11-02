باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۰ هزار و ۳۰۱ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۱۷ هزار واحدی همراه شد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش هزار و ۲۷ واحد در سطح ۹۲۸ هزار و ۹۰۵ واحدی قرار گرفت.

امروز نماد فارس، فولاد و نوری بیشترین تاثیر و سه نماد خودرو، وبملت و فولاد پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۱۰۰ واحدی ور ارتقاع ۲۸ هزار و ۲۱ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد فزر، سانان و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، مهر و رپویا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بازار فرابورس بودند.

امروز فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۹۶۲ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در جایگاه بعدی ایستادند.