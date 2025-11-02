در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۰ هزار و ۳۰۱ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۱۷ هزار واحدی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۰ هزار و ۳۰۱ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۱۷ هزار واحدی همراه شد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش هزار و ۲۷ واحد در سطح ۹۲۸ هزار و ۹۰۵ واحدی قرار گرفت.

امروز نماد فارس، فولاد و نوری بیشترین تاثیر و سه نماد خودرو، وبملت و فولاد پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۱۰۰ واحدی ور ارتقاع ۲۸ هزار و ۲۱ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد فزر، سانان و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، مهر و رپویا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بازار فرابورس بودند.

امروز فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۹۶۲ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در جایگاه بعدی ایستادند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
برگزار بیش از ۱۱۸۰ مجمع بازار سرمایه به شکل الکترونیکی طی هفت ماه نخست سال
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از ورود نقدینگی به بازار سرمایه آغاز دوباره عرضه اولیه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
reza
۱۴:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اقا ناموسن پنج درصدی کنین دیگه.چرا طلا و سکه رو نوسان محدود نمذارید بورسم بردارید دیگه کلا خسته شدیم از دست شما دولتیا
۰
۱
پاسخ دادن
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
آخرین اخبار
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها