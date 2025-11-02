باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ظهر امروز در یکی از مدارس متوسطه منطقه ۱۱ تهران برگزار شد.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در این نشست خبری گفت: ۳میلیون دانش آموز مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند؛ امسال سنجش کودکان به سن ۴ سال کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود : امسال ۱۰ هزار و ۹۳۱ نفر با نیاز ویژه شناسایی شدند که از این تعداد حدود ۸ هزار و ۳۶۷ کم توان ذهنی، هزار و ۵ نفر اوتیسم، ۸۶۴ نفر آسیب جسمی و حرکتی، ۴۱۲ نفر آسیب شنوایی و ۲۶۳ نفر آسیب بینایی شناسایی شدند.

فرهادی ادامه داد: امسال حدود ۱۵ عنوان کتاب نو نگاشت شدند بدین معنا که از اول نوشته شده و اصلاح نمی‌شود. همچنین ۳۵ جلد نیز در هنرستان‌ها بازنگری شده‌اند.

سخنگوی آموزش و پرورش تصریح کرد: کتاب آموزش خط تحریری با هدف توسعه فرهنگ ایرانی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. این کتاب برای حفظ زبان فارسی و توانایی نوشتن دانش‌آموزان طراحی شده است چرا که امروزه دانش‌آموزان کمتر می‌نویسند و بیشتر تصویر می‌بینند و اگر ما اقدام نکنیم، مهارت نوشتاری آنها در آینده آسیب خواهد دید.کتاب‌های پایه‌های چهارم، پنجم و ششم با این هدف و برای افزایش مهارت دست‌ورزی دانش‌آموزان در نوشتن تعریف شده و به صورت آزمایشی تدریس می‌شود.



وی درباره مدارس خارج از کشور توضیح داد: برای اولین بار، چند جلد کتاب خاص برای مدارس خارج از کشور تعریف شده است. دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور که تمایل دارند در مدارس ایرانی با فرهنگ ایرانی و به زبان فارسی تحصیل کنند، می‌توانند از این کتاب‌ها استفاده کنند. همچنین فارسی‌زبانانی که ایرانی نیستند و در آن کشور‌ها هستند و تمایل دارند در مدارس فارسی زبان ایرانی تحصیل کنند، این کتاب‌ها برای آنها طراحی شده است.



فرهادی در ادامه گفت: در حوزه زبان انگلیسی تقریبا پنج عنوان کتاب و در حوزه فارسی سه کتاب تحت عنوان «فارسی بیاموزیم» برای مدارس خارج از کشور طراحی شده است.



وی درباره نیروی انسانی و معلمان توضیح داد: معلمان ما به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اجرایی و مدیریتی مدرسه، گروه کیفیت‌بخشی و گروه معلمان که صرفاً تدریس می‌کنند. تعداد معلمان ما در سال ۱۴۰۳، ۶۰۳ هزار و ۷۲۶ بود و در سال ۱۴۰۴ به ۶۲۰ هزار و ۱۲۵ نفر رسید. یعنی حدود ۲۰ هزار معلم جدید به گروه معلم اضافه شده که این نوید کاهش تراکم کلاس‌ها را می‌دهد، البته مشروط به داشتن فضای کافی.

مصوبه‌ای برای اجباری شدن پیش دبستانی تصویب نشده است

فرهادی در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجباری شدن پیش دبستانی‌ها گفت: هیچ مصوبه‌ای برای اجباری شدن پیش دبستانی تصویب نشده است.

سخنگوی آموزش و پرورش درباره گروه کیفیت‌بخشی توضیح داد: این گروه شامل مشاور، مربی پرورشی، مراقب سلامت و توانبخش است. تعداد این گروه از ۴۵ هزار و ۷۱۹ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۴۷ هزار و ۹۷ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که در بهبود سلامت روان و جسم دانش‌آموزان موثر است.



فرهادی به حمایت دولت از آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در سال اول خدمت رئیس جمهور، بیش از ۶۴ جلسه با ریاست شخص ایشان برگزار شد و آموزش و پرورش اولویت اول دولت بوده است که فرصت مناسبی برای حل مسائل و مشکلات ایجاد می‌کند.



وی عنوان کرد: در سال جدید ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه به آموزش و پرورش افزوده شده که هزار مورد آن مدرسه جدید ساخته شده است.



فرهادی از افزایش تعداد هنرستان‌ها خبرداد و گفت: تعداد هنرستان‌ها از ۹ هزار و ۶۳۵ به ۱۱ هزار و ۱۷۰ هنرستان رسیده است. با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزی، این اقدام باعث می‌شود دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌ها سوق داده شوند که اتفاق بسیار خوبی است.

جزئیات رتبه بندی معلمان

او درباره رتبه‌بندی معلمان در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد: اجرای رتبه‌بندی در اسفند ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، اما تاریخ اجرا به سال مالی گذشته ارجاع داده شد و به همین دلیل برخی از مطالبات معلمان در بودجه فصلی تحت عنوان فصل ۷ یا فصل دیون معوق ثبت شده است. مسائل و مشکلات رتبه‌بندی از قبل وجود داشت؛ برای مثال بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ‌یک بر اساس مطالعات کامل بازنشسته نشده بودند، اما صندوق حقوق آن‌ها را اصلاح و پرداخت کرده است. همچنین ۵۷۲ هزار معلم شاغل و بازنشسته به رتبه خود اعتراض کرده بودند که این احکام از مهر ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ بررسی و اصلاح شد و پرداخت شد.



فرهادی افزود: نیمه دوم سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، برخی معلمان هنوز مطالباتی دارند. در قانون بودجه سال گذشته مصوبه‌ای برای بازنشستگان ۱۴۰۰ بود که شامل حال آن‌ها شد و معوقات به صندوق بازنشستگی پرداخت شد. این مصوبه در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که تکلیف پرونده ۱۴۰۰ مشخص شد. بازنشستگان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین نیمه دوم ۱۴۰۳ نیز هنوز مطالباتی دارند. از بدهی‌های قبلی آموزش و پرورش که در ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بود، بخش عمده آن با کمک دولت پرداخت شده و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.