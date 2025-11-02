با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داورانی از کشور مالزی دیدار دو تیم سپاهان ایران و آخال ترکمنستان را قضاوت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه سپاهان اعلام کرد، اسامی داوران قضاوت‌کننده در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام شد که داورانی از کشور مالزی قضاوت بازی سپاهان ایران و آخال ترکمنستان را برعهده خواهند داشت.

بر این اساس، قضاوت این دیدار که روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار می‌شود، بر عهده رزلان بن علی از مالزی خواهد بود.

همچنین محمد عارف و کاساوا نیلاماگان از مالزی و یودی نورچاهیا از اندونزی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

لازم به ذکر است که دیدار رفت این دو تیم با تک گل کاوه رضایی به سود سپاهان خاتمه یافت.