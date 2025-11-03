باشگاه خبرنگاران جوان ـ انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور امروز در نشست خبری نخستین رویداد بینالمللی فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری پزشکی اظهار کرد: کشور ایران از ظرفیتهای تمدنی تاریخی فرهنگی طبیعی زیارتی مذهبی ادیانی و ... زیادی برخوردار است و توانمندیهای خاصی نیز در حوزه سلامت دارد.
وی افزود: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در همه رشتههای حوزه سلامت هستیم و بین کشورهای منطقه خودمان سرآمد و در برخی اقدامات پزشکی همتراز کشورهای اروپایی و امریکایی هستیم.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اینکه از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه میزان ورود گردشگران به کشور کاهش یافت، تصریح کرد: البته در مهرماه، آمار منفی که در ورود گردشگران خارجی داشتیم مثبت شد. در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، میزان ورود گردشگران ۴۸ درصد مثبت بود، اما در اردیبهشت به دلیل زمزمههای جنگ این آمار ورود تنها ۸ درصد مثبت شد و در خردادماه به دلیل جنگ، منفی ۲۲ درصد شد و در تیر منفی ۵۲ و در شهریور میزان ورود گردشگران منفی ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته بود، اما شیب ورود گردشگران در مهرماه به مثبت ۱۱ درصد رسیده و ۶۸ درصد مسافران نیز از کشور عراق هستند.
وی ادامه داد: در گردشگری سلامت دو کشور عراق و افغانستان عمده خدمات درمانی را در این حوزه در کشور دریافت میکنند.
بندپی با بیان اینکه بیمارستانهای کشور از استانداردهای خوبی برخوردار هستند اینکه در گردشگری سلامت موقق نبودهایم دلایلی دارد، گفت: در ۹ ماه گذشته وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، میراث فرهنگی، بهداشت و ... جلسات منظمی به همراه اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی داشتند و آسیبشناسی صورت گرفت که چرا ارزش افزودهای که در کشور داشتیم با بیاعتمادی برخی کشورها مواجه شده است. نهایتا به این جمع بندی رسیدیم که باید انسجام، نظارت و هماهنگی درون بخشی در وزارت بهداشت و میراث فرهنگی داشته باشیم تا بتوانیم گردشگری سلامت را ساماندهی کنیم. در نهایت سامانهای طراحی شد که گردشگر بیمار را از کشور مقصد مورد رصد قرار میدهد، در این حوزه نظارت بر عهده وزارت میراث و ارائه خدمات برعهده وزارت بهداشت است. ما در گذشته پیگیری بیماران را نیز نداشتیم و خدمات را به گردشگران در مراکزی ارائه میکردیم که قابل رصد و پیگیری مستقیمی نبود. این سامانه اکنون در سه استان به صورت آزمایشی در حال اجراست.
محسنی بندپی بیان کرد: یکی از مزیتهای حوزه سلامت این است که توانمندیهای خوبی در حوزه پزشکی داریم که میتواند علیه تبلیغات ایران هراسی، به ما کمک کند و از سوی دیگر این حوزه در مقابل بحرانها کمتر آسیبپذیر است به همین دلیل تصمیم ما این است که برندینگ گردشگری سلامت را در قالب یک جشنواره به مناقصه گذاشته و ظرفیت خود را به جهان معرفی کنیم.
وی افزود: یکی از مهمترین مقاصدی که ما میتوانیم پذیرای بیماران آن کشور باشیم عراق است و بنابراین باید در حوزه جذب گردشگر از این کشور تلاش کنیم.
