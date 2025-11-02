ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات وابسته اظهار داشت: ایمنی یکی از اصلیترین مسائل در صنعت معدن است. این موضوع بهویژه در معادن زیرزمینی که شرایط خاص و چالشبرانگیزی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. حوادثی که در سالهای اخیر در معادن ایران رخ دادهاند، نشاندهنده نیاز مبرم به بهبود استانداردهای ایمنی و استفاده از فناوریهای جدید است.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته، شاهد حوادث متعددی در معادن کشور بودهایم. بهعنوان مثال، حوادث معادن طبس و گلستان آسیبهای جدی به کارگران و صنعت معدن وارد کردند. این رخدادها یادآور اهمیت رعایت ایمنی و استفاده از تجهیزات مناسب هستند. اگر ایمنی بهدرستی رعایت نشود، احتمال تکرار چنین حوادثی وجود دارد.
او افزود: کشورهای پیشرفته مانند چین توانستهاند با استفاده از فناوریهای نوین، میزان حوادث معدنی را بهشدت کاهش دهند. آنها ابزارهای هشداردهنده و تجهیزات ایمنی را در معادن خود نصب کردهاند که به پیشگیری از سوانح کمک میکند. در همین راستا، ما نیز باید بهسوی استفاده از فناوریهای جدید حرکت کنیم تا ایمنی معادن را افزایش دهیم.
وی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ایمنی در معادن ورود کرده و قوانین مشخصی را برای این منظور تصویب کرده است. این مقررات کمک میکنند تا کارفرمایان و کارگران ایمنی را جدی بگیرند و بر اساس استانداردهای تعیینشده عمل کنند. همچنین، مشوقهای مالی و حمایتی برای ترغیب واحدهای معدنی به رعایت ایمنی در نظر گرفته شده است.
بهرامن گفت: علاوه بر ایمنی، موضوع صادرات نیز برای صنایع معدنی بسیار مهم است. تولیدات ما به حدی افزایش یافته که نیاز به صادرات داریم تا از آسیبهای احتمالی ناشی از مازاد تولید جلوگیری کنیم. اگر صادرات بهدرستی مدیریت نشود، ممکن است با مشکلات جدی در توسعه صنعت معدن مواجه شویم.
او تأکید کرد: در نمایشگاههای مرتبط با معدن، شاهد رونمایی از تجهیزات و فناوریهای جدید هستیم که به بهبود فرآیندهای استخراج و فرآوری کمک میکنند. این نوآوریها میتوانند موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری شوند. همچنین، استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان نقش مؤثری در این حوزه ایفا میکنند.
وی افزود: ایمنی در معادن باید در اولویت قرار گیرد و با بهرهگیری از فناوریهای نو و تصویب قوانین مناسب میتوان حوادث را کاهش داد و بهرهوری را افزایش داد. توجه به صادرات و بهبود فرآیندهای استخراج و فرآوری نیز میتواند به توسعه بیشتر این صنعت منجر شود. با اجرای این موارد، آیندهای ایمن و پایدار برای صنعت معدن کشور رقم خواهد خورد.
براساس این گزارش، نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۵) امروز، یازدهم آبانماه، با حضور وجیهالله جعفری معاون معدنی وزیر صمت، مسعود سمیعینژاد مدیرعامل ایمیدرو، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، سفرای کشورهای مختلف و جمعی از فعالان این صنعت، مدیران و کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد. این رویداد تخصصی با هدف معرفی توانمندیهای داخلی و خارجی، توسعه همکاریهای صنعتی و تبادل دانش فنی برگزار شده است.
در این دوره از نمایشگاه، ۲۱۴ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند؛ ۱۸۵ شرکت ایرانی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی. با احتساب شرکتهای زیرمجموعه هلدینگهای شرکتکننده، بیش از ۴۰۰ مجموعه در این رویداد حضور دارند. مشارکت قابلتوجه شرکتهای بینالمللی بیانگر اهمیت ایران در بازار منطقه و توجه صنایع معدنی جهان به ظرفیتهای کشور است.
هدف از برگزاری این رویداد، معرفی آخرین توانمندیهای داخلی در حوزه معدن و صنایع معدنی، توسعه همکاریهای بینالمللی، ارتقای فناوری و حمایت از تولید داخلی در بخش ماشینآلات، تجهیزات معدنی و صنایع وابسته اعلام شده است. همچنین، ایجاد فرصت تعامل و تبادل دانش بین شرکتهای توانمند ایرانی و برندهای خارجی از دیگر اهداف این نمایشگاه به شمار میرود.
در این رویداد مجموعه گستردهای از کالاها و خدمات شامل ماشینآلات معادن زیرزمینی و روباز، تجهیزات و ماشینآلات خاکبرداری، تجهیزات راهسازی و حفاری تونل، سیستمهای انتقال و جابهجایی مواد معدنی، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، تجهیزات محیطزیست و ایمنی معدن، سیستمهای تهویه، کمپرسورها، پمپها، مواد منفجره و تجهیزات انفجار، تجهیزات برق و روشنایی معادن، سیستمهای تخلیه و آبرسانی، خدمات پیمانکاری معدنی و راهسازی، شرکتهای مهندسی و مشاوره فنی و خدمات تأسیساتی و ساختمانی مرتبط ارائه میشود. این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، مذاکرات تجاری و توسعه همکاریهای صنعتی در حوزه معدن و صنایع وابسته فراهم کرده است.