باشگاه خبرنگاران جوان - در تقویم ما ۱۳ آبان ماه مصادف با روز دانش آموز نامگذاری شده است. این روز فرصتی برای ارج‌نهادن به تلاش، خلاقیت و یادگیری نوجوانان است. این روز یادآور اهمیت علم، مسئولیت‌پذیری و رشد همه‌جانبه آنهاست و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با انگیزه واعتماد به نفس در مسیر یادگیری گام بردارند. از سوی دیگر گرامیداشت این روزعلاوه بر ایجاد حس ارزشمندی، فرصتی برای تمرین مهارت‌های اجتماعی، هوش هیجانی و مدیریت احساسات را به دانش آموزان نشان می‌دهد.

به همین مناسبت مراسم جشنی در مدرسه شاهد سرفرازان درمحله بنیاد شهرستان قم برگزار شد و گروه سرود حضرت ولیعصر(عج) با اجرای سرودی زیبا این روز را گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

