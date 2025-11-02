شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از گرامیداشت روز دانش آموز در مدرسه شاهد افرازان در محله بنیاد شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تقویم ما ۱۳ آبان ماه مصادف با روز دانش آموز نامگذاری شده است. این روز فرصتی برای ارج‌نهادن به تلاش، خلاقیت و یادگیری نوجوانان است. این روز یادآور اهمیت علم، مسئولیت‌پذیری و رشد همه‌جانبه آنهاست و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با انگیزه واعتماد به نفس در مسیر یادگیری گام بردارند. از سوی دیگر گرامیداشت این روزعلاوه بر ایجاد حس ارزشمندی، فرصتی برای تمرین مهارت‌های اجتماعی، هوش هیجانی و مدیریت احساسات را به دانش آموزان نشان می‌دهد.
به همین مناسبت مراسم جشنی در مدرسه شاهد سرفرازان درمحله بنیاد شهرستان قم  برگزار شد و گروه سرود حضرت ولیعصر(عج) با اجرای سرودی زیبا این روز را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم

قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم

قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، روز دانش آموز ، گروه سرود
خبرهای مرتبط
تصاویری دیگر از حضور باشکوه مردم در یوم الله ۱۳ آبان از لنز دوربین شهروند خبرنگار
مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر کشور از لنز دوربین شهروند خبرنگار
شهروندخبرنگار همدان؛
مراسم گرامیداشت روز دانش آموز و حمایت از غزه و لبنان در صالح آباد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
نارضایتی سربازان ماهر از اختلال در سامانه سخا
آخرین اخبار
نارضایتی سربازان ماهر از اختلال در سامانه سخا
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
خریداران خودرو‌های کوئیک و اطلس همچنان در بن بست تحویل
کمبود امکانات رفاهی درد دل دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه شد
قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم
رنجش گردشگران از تخلیه زباله‌های صنعتی و ساختمانی در حاشیه رودخانه چالوس و ساحل دریا
رنجش دانش آموزان روستای لله لو ورزقان از تحصیل در مدرسه قدیمی
دود کارخانه نفس اهالی گالیکش را تنگ کرد
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم پرداخت متناسب سازی معوقه