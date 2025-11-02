باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نوید هاشمی، یک فعال اقتصادی در حوزه لبنیات در یک نشست خبری، به بررسی چالشهای موجود در فضای سرمایهگذاری در کشور پرداخت و اظهار کرد: موانع داخلی و خارجی باعث ایجاد یک فضای نامطمئن برای سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها شده است. این شرایط تأثیر مستقیم و جدی بر عملکرد شرکتها و صنایع دارد و مدیریت مالی و تأمین سرمایه شرکتها برای پروژههای توسعهای را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
او ادامه داد: در چنین محیطی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و تخصیص منابع نیازمند تحلیل دقیق ریسکهای اقتصادی و شناخت ساختار بازارهای مالی و طراحی راهکارهای نوآورانه به منظور تأمین مالی بنگاهها است. فعالیتهای عملیاتی و توسعهای شرکتها باید بهطور پایدار ادامه پیدا کند.
هاشمی بر اهمیت بازار سرمایه بهعنوان یک مکانیزم کارآمد برای تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود، بازار سرمایه میتواند نقش ویژهای در تأمین مالی بنگاهها ایفا کند. نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ میتوانند با استفاده از این ظرفیتها، پرتفوی سرمایهگذاری خود را بهینه کرده و بازده بلندمدتی که لازمه کارکرد این صندوقها و نهادهاست را تضمین کنند.
این فعال اقتصادی در ادامه به اهمیت صنعت لبنیات اشاره کرد و افزود: صنعت زراعت و کشت، بهعنوان یک متغیر کلیدی در امنیت غذایی کشور محسوب میشود و سرمایهگذاری در آن میتواند علاوه بر ایجاد بازده مالی، اثر ثباتبخشی در اقتصاد کلان داشته باشد.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در صنعت لبنیات میتواند بهعنوان یک فرصت مناسب برای سرمایهگذاران باشد و به ایجاد بازده اقتصادی مناسب کمک کند. از این رو، توجه به این صنعت و بهینهسازی سرمایهگذاریها در آن ضروری است.
در ادامه هم زینعلی معاون سرمایهگذاری یک شرکت لبنی گفت: قیمت شیرخام را هر ساله دولت در اواخر اردیبهشت اعلام میکند؛ در حال حاضر شیرخام با قیمت بالاتر در حال عرضه است؛ بحث آن است که ارز ترجیحی برای نهادهها برداشته شود اما در بودجه امسال این ارز وجود دارد و اگر قرار بر حذف باشد به بودجه سال آینده موکول خواهد شد؛ اگر قیمت نهاده افزایش یابد قطعا قیمت شیرخام هم افزایش مییابد.