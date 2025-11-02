باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش بعد از ظهر امروز در یکی از دبیرستانهای دخترانه منطقه ۱۱ تهران برگزار شد.
در این نشست صادق ملکی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۳ آبان یادآور مقاومت ملت ایران در برابر تهاجم و زیادهخواهیهای آمریکا در طول تاریخ معاصر است و امسال نیز دانشآموزان کشور با شور و همدلی ویژهای در این روز حضور خواهند داشت.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که ۱۳ آبان امسال نخستین ۱۳ آبان پس از حادثه تلخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ است که در آن با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتی بزرگ علیه ملت ایران رقم خورد؛ افزود: از اینرو، امسال پیام وحدت، همدلی و مقاومت ملت ایران با قوت بیشتری به جهانیان منتقل خواهد شد.
ملکی با اشاره به برنامههای آموزشوپرورش در این ایام گفت: زنگ نمادین ۱۳ آبان رأس ساعت ۸ صبح در مدارس کشور نواخته خواهد شد و مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، پرورشی و دانشآموزی از جمله اجرای سرودهای جمعی، مسابقات گروهی و نمایش دستسازههای دانشآموزی برگزار میشود.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تشکلهای دانشآموزی از جمله بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی و سازمان دانشآموزی کشور در اجرای برنامههایی همچون وطنیار و روایتهای مرتبط با ۱۳ آبان نقشآفرینی خواهند کرد.
ملکی گفت: هدف اصلی ما این است که دانشآموزان نه صرفاً مخاطب برنامهها، بلکه میداندار و برنامهریز اصلی در فعالیتهای پرورشی و فرهنگی باشند تا ارتباط مؤثرتری با تاریخ و هویت ملی خود برقرار کنند.
معاون پرورشی آموزش و پرورش ادامه داد: سیاههای از تهاجمات و رویاروییها و زیادهخواهی آمریکا حداقل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و تا اتفاقات اخیر ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ ادامه یافته است. در این روزها، آمریکا با چراغ سبز و پشتیبانی همهجانبه رژیم صهیونیستی، جنایات بزرگی را علیه مردم ایران رقم زده است. بنابراین، ۱۳ آبان، روز دانشآموز، اهمیت ویژهای دارد و دانشآموزان و فرهنگیان باید پیام وحدت، همدلی و مقاومت در مقابل دشمنان را به بهترین شکل به جهان عرضه کنند.
ملکی افزود: هدف این است که دانشآموزان نه تنها مخاطب برنامهها، بلکه مجری، برنامهریز و مدیر برنامههای حوزه پرورشی باشند. بستههای محتوایی و آموزشی متعددی در ارتباط با کتاب «ایستگاه خیابان روزولت» و دیگر آثار مرتبط تهیه شده است. بسته محصولات و فعالیتهای مدرسهای ایران، در آستانه روز دانشآموز، شامل بیش از ۱۰۰ پاسخ به پرسشهای دانشآموزان و حدود ۵۰ فعالیت گروهی مدرسهای است.
ملکی ادامه داد: حدود ۲۰ بسته محصول تولید شده است که به عنوان نمایشگاه مدرسهای ارائه میشود و شامل بازیها و فعالیتهای گروهی در موضوعات مختلف روز و مواجهه با رخدادهای جهانی است. این برنامهها با رویکردهای جدید، استفاده از فناوریهای نوین فرهنگی و پرورشی و تقویت هویت ملی دانشآموزان طراحی شدهاند و در اختیار مدارس قرار میگیرند.
آغاز غربالگری دانشآموزان متوسطه از اواسط آبان
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: غربالگری دانشآموزان متوسطه پس از ۱۳ آبان آغاز میشود.