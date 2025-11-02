جبهه خلق برای آزادی فلسطین در سالگرد صدور «اعلامیه بالفور» با انتشار بیانیه‌ای بر مسئولیت تاریخی انگلیس در قبال پیامدهای این سند تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جبهه خلق برای آزادی فلسطین به مناسبت سالگرد صدور «اعلامیه بالفور» با انتشار بیانیه‌ای بر مسئولیت تاریخی، قانونی و اخلاقی انگلیس در قبال این سند و پیامد‌های ناگوار آن تأکید کرد. در این بیانیه آمده است که ماهیت درگیری در فلسطین، تقابلی وجودی میان ملت عرب از یک سو و پروژه صهیونیستی و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر است.

این جنبش فلسطینی، مقاومت در برابر اشغالگری را حقی مشروع و انتخابی ملی برای ملتی خواند که در مسیر مبارزه آزادی‌بخش قرار دارد. در بخش دیگری از این بیانیه، موضوع اسرای فلسطینی به عنوان «زخمی باز و چرکین در قلب ملت فلسطین» توصیف شده و تأکید شده است که مقاومت، این پرونده را به عنوان مسئله‌ای ملی و حساس در نظر می‌گیرد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا مورد مذاکره قرار داد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین، وحدت ملی را ضرورتی سرنوشت‌ساز خوانده که تنها از طریق بازسازی نهاد‌های ملی بر پایه‌های دموکراتیک محقق می‌شود. این جنبش از ملت‌های عرب و نیرو‌های زنده‌ی جهان خواسته است تا با به کارگیری تمام توان و امکانات خود، در نبرد وجودی علیه نسل‌کشی کنونی مشارکت فعال داشته باشند.

در پایان این بیانیه، از نهاد‌های حقوقی و نیرو‌های آزادی‌بخش سراسر جهان خواسته شده تا فشار بر رژیم اشغالگر، دولت آمریکا و کشور‌های غربی را ادامه داده و این فشار‌ها را تشدید و گسترش دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: اعلامیه بالفور ، فلسطین اشغالی
