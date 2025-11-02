باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفتههای اخیر نمایشهای درخشانی از خود ارائه داده و توانسته است در چهار دیدار پیاپی، پیروزی را از آن خود کند. این نتایج مطلوب باعث شده تا شاگردان ریکاردو ساپینتو با روحیهای بالا و انگیزهای مضاعف آماده ادامه رقابتها در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ شوند.
در این میان، موسی جنپو، هافبک مالیایی استقلال که در نقل و انتقالات تابستانی به جمع آبیپوشان پیوست، پیش از دیدار رفت مقابل الوحدات اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و چند بازی اخیر تیمش را از دست داد.
این بازیکن در حال سپری کردن دوران نقاهت است و وضعیت جسمانیاش نسبت به روزهای ابتدایی مصدومیت پیشرفت محسوسی داشته است. با این حال، او هنوز به آمادگی کامل نرسیده و نمیتواند در دیدار برگشت برابر الوحدات تیمش را همراهی کند. طبق اعلام کادر پزشکی استقلال، جنپو از دیدار بعدی آبیپوشان پس از وقفه مسابقات فیفادی، یعنی مقابل تیم الوصل امارات در تهران، در دسترس خواهد بود.
با وجود بهبودی نسبی این هافبک مالیایی، گفته میشود عملکرد او در بازیهای گذشته چندان مورد رضایت ساپینتو قرار نگرفته و هنوز نتوانسته انتظارات فنی کادرفنی و هواداران را برآورده کند. از همین رو، بازگشت او به میادین میتواند فرصتی تازه برای اثبات تواناییهایش در ترکیب استقلال باشد.
در سوی دیگر، روزبه چشمی کاپیتان باتجربه استقلال نیز شرایط مشابهی دارد. او هم در هفتههای اخیر به دلیل مصدومیت از ترکیب تیم دور بوده، اما روند درمانش مطلوب گزارش شده است. طبق آخرین ارزیابیها، چشمی همزمان با پایان فیفادی به تمرینات گروهی بازخواهد گشت و قادر خواهد بود تیمش را در ادامه رقابتها همراهی کند.
استقلال با آمادگی بازیکنان کلیدی خود و بازگشت تدریجی نفرات مصدوم، در شرایطی ایدهآل برای ادامه مسیر قرار گرفته و ساپینتو امیدوار است در بازیهای پیشرو از ترکیب کامل خود بهرهمند شود.