باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - راهپیمایی سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی روز سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح کرج میدان توحید تا مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

راهپیمایی سیزدهم آبان دردیگر مناطق استان نیز، صبح سه شنبه، درمسیر‌های تعیین شده برگزارخواهد شد.

مسیر راهپیمایی شهرستان ساوجبلاغ:در شهرهشتگرد، ساعت ۱۰ صبح، ازمیدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی امام خمینی می‌ شود.



شهرستان اشتهارد ساعت ۹:۳۰صبح از مدرسه آزادگان-بلوار امام خامنه‌ای-بلوار آیت الله طالقانی به سمت گلزار شهدا در (امامزادگان‌ام کبری و‌ام صغری (س) برگزار می شود.



شهرستان نظرآباد ساعت ۱۰ صبح از آموزش و پرورش این شهرستان به سمت بلوار فرهنگ، بلوار مدرس و بلوار شهید سلطانی و میدان سپاه نظرآباد برگزار می شود.



شهرستان طالقان از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه از میدان معلم به سمت میدان شهید فلاحی ومصلای شهرستان طالقان برگزار می شود و مردم بخش چندار ساعت: ۹:۳۰ از چهار راه سیدالشهدا (ع) محله قلعه به سمت حوزه بسیج ۶۱۷ حمزه سیدالشهدا (ع) محله چندار در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان شرکت می کنند.