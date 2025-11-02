باشگاه خبرنگاران جوان - آثار ایرانی راهیافته به بخشهای مختلف نخستین دوره این رویداد فرهنگی و هنری معرفی شدند. این جشنواره با شعار «سینما، زبان مشترک صلح» و با هدف ترویج دوستی، همدلی و گفتوگوی میان ملتها آبانماه در جزیره قشم برگزار میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه، در این دوره از میان ۶۷۹ اثر رسیده از ایران و سایر کشورها، در مجموع ۴۷ فیلم ایرانی در چهار بخش «فیلم بلند»، «مستند»، «فیلم کوتاه» و «انیمیشن» به بخش مسابقه جشنواره راه یافتهاند.
فیلمهای بلند
«پرویزخان» به کارگردانی علی ثقفی و تهیهکنندگی عطا پناهی
«نانوشته» به کارگردانی و تهیهکنندگی امین بخشیان
«زیر آبهای سوزان» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیهکنندگی شیما پورسهمالدین
«ماهور» به کارگردانی مجید نیامراد و تهیهکنندگی اصغر پورهاجریان
«پسر انسان» به کارگردانی سپیده میرحسینی و تهیهکنندگی سپیده میرحسینی و وحید دلیلی
«اوربیتال» به کارگردانی میثم حسنزاده و تهیهکنندگی علیرضا علویان
«بیصدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولیزاده و تهیهکنندگی مرتضی شایسته
«همسایه شما زهره» به کارگردانی علی درخشنده و تهیهکنندگی مجید برزگر
«آفتاب گرگ و میش» به کارگردانی محسن دانشور بیری و تهیهکنندگی محسن دانشور بیری و لیلا اشرفی
«هفت بهار نارنچ» به کارگردانی فرشاد گلسفیدی و تهیهکنندگی محمد کمالیپور و فرشاد گلسفیدی
فیلمهای مستند
«مات» به کارگردانی نسیم سهیلی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان ایران
«لعبتباز» به کارگردانی و تهیهکنندگی پوریا نوری
«رویای تامی» به کارگردانی دلاور دوستانیان و تهیهکنندگی دلاور دوستانیان و رایا نصیری
«این خانه و جذام مادرم» به کارگردانی و تهیهکنندگی نوید صادقی
«حافظ و گوته» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرشاد فرشتهحکمت
«فیدوس» به کارگردانی و تهیهکنندگی سارا عابدی
«نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیهکنندگی فاطمه احمدی
«شرور» به کارگردانی پارسا انصاری و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان ایران
«فرزندان خونیار» به کارگردانی و تهیهکنندگی آرمان قلیپور دشتکی
«مادر» به کارگردانی نعمتالله سرگلزایی و تهیهکنندگی سجاد انتضاری
«پورزال» به کارگردانی ماریا ماوتی و احسان فرخیفرد
«دارتاش» به کارگردانی و تهیهکنندگی خلیل صحراگرد
«قایقی روی آب» به کارگردانی و تهیهکنندگی آرمان قلیپور دشتکی
فیلمهای کوتاه
«مثل یک راز» – سعید زمانیان / تهیهکننده: حسن محمدی
«تاکسیدرمیست» – سوسن سلامت و بهزاد علوی / تهیهکننده: حامد طبیبی
«ستاره دنبالهدار» – عرفان چگینی
«راوی» – محمد پایدار / تهیهکنندگان: محمدجواد موحد و محمد گودرزی
«حذف به قرینه معنوی» – سعید حشمتی
«هوادار» – لیلا نوعی / تهیهکنندگان: لیلا نوعی و رهام رسولی
«چولیبولی» – مانا پاکسرشت / تهیهکنندگان: مانا پاکسرشت و البرز پورصیاد
«کودکی» – لیلا نیکزاد
«سیاهماهی» – سعید ولیزاده / تهیهکننده: داوود کرمی
«جاذبه غیرنیوتونی» – علیرضا صادقی / تهیهکننده: مجتبی آرشنیا
«جان داد» – سهیلا پورمحمدی / تهیهکننده: جواد رمضانی
«دیگری» – آکو زندکریمی و سامان حسینپور
«خودکشی به سبک نیچه» – پیام کردستانی / تهیهکنندگان: پیام کردستانی و بهمن رضائی
«پرچم سفید» – پرویز رستمی / تهیهکننده: پرویز رستمی و انجمن سینمای جوانان ایران
«مصائب خردهکاراکترهای جامانده» – نیما مظاهری / تهیهکنندگان: نیما مظاهری و رضا دوستی
فیلمهای انیمیشن
«کلنل» – پرستو کاردگر
«اینسو آنسو» – لیدا فضلی
«دنیای خاکستری خاکستری» – پژمان مالهمیر / تهیهکننده: سیدمحسن پورمحسنیشکیب
«پیانو» – مرجان کشانی و شهاب شمسی / تهیهکننده: مرجان کشانی
«ملودی» – مهدی امینی
«پر» – صادق جوادی
«پرچین» – فاطمه قوام و عیسی نورآذر / تهیهکننده: سید عیسی نورآذر
«پوتین» – سیدمحسن پورمحسنیشکیب / تهیهکننده: سیدمحسن پورمحسنیشکیب و انجمن سینمای جوانان ایران
«همیشه گمشدهای هست» – مسعود صفری
«پنتیک» – نرگس ذاکری
«گلبرگ» – صادق قاسمی
«جایی که بادها میمیرند» – پژمان علیپور
اسامی فیلمهای بینالمللی راهیافته نیز بهزودی بهصورت جداگانه اعلام خواهد شد.
نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «آوای صلح» با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران برگزار میشود.