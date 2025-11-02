باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرشید شکرخدایی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال باشگاه خبرنگاران در خصوص کیفیت خودروهای تولید داخل اظهار داشت: پراید به‌عنوان یکی از خودروهای محبوب در ایران، دارای ویژگی‌هایی است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای برخی کاربران تبدیل می‌کند. تعمیرات و نگهداری پراید نسبت به سایر خودروها برای استفاده در سطح شهر ارزان‌تر است و با توجه به قیمت بنزین، مصرف سوخت این خودرو در مقایسه با خودروهای دیگر مقرون‌به‌صرفه است.

وی بیان کرد: اما اگر بخواهیم پراید را برای سفرهای خانوادگی استفاده کنیم، این خودرو به دلیل حجم بالای تصادفات در جاده‌ها، گزینه مناسبی نیست؛ هرچند بسیاری از کاربران به کیفیت پایین این خودرو اشاره دارند و معتقدند که پراید به‌عنوان خودروی خانوادگی مناسب نیست.

شکرخدایی تأکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودروی ایران، کیفیت پایین خودروها و مشکلات فراوانی است که پس از تحویل به مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود. متأسفانه، خودروهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسند، اغلب مشکلاتی از جمله خرابی‌های مکرر دارند. طبق آمار، ۷۰ درصد نارضایتی کاربران بعد از اولین خرابی خودروها بروز می‌کند.

او یادآور شد: یکی از دلایل اصلی نارضایتی، عدم دسترسی به قطعات با کیفیت برای تعمیر خودروها است. این مشکل باعث افزایش زمان تعمیر و کاهش رضایت مشتریان می‌شود. اما اگر بخواهیم خودروهای دیگر را نیز در نظر بگیریم، سمند به‌عنوان یک گزینه بهتر برای سفر نسبت به پراید مطرح می‌شود. سمند به دلیل طراحی و امکانات بهتری که دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای سفرهای خانوادگی باشد.

وی افزود: در نهایت، انتخاب خودرو بستگی به نیاز و الگوی مصرف کاربر دارد. اگر هدف از خرید خودرو کارهای روزمره و رفت‌وآمد در شهر است، پراید ممکن است گزینه‌ای مناسب باشد. اما برای سفرهای خانوادگی و کیفیت بالاتر، سمند یا دیگر خودروها ممکن است انتخاب بهتری باشند. صنعت خودروی ایران هنوز به مرحله تولید خودروهای با کیفیت نرسیده است و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.