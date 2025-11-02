بانک مرکزی اعلام کرد: تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلات‌گیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، امکان‌پذیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌ شماره ۱۶۴۵۶۵‏/۰۴ مورخ ۰۸‏/۰۷‏/۱۴۰۴، در خصوص قسمت «ل» از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و در ارتباط با "ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی" و در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط؛ تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلات‌گیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی این بانک و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر بوده و تأمین ارز بابت موضوع مذکور در پرتال ارزی و یا سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران متوقف می شود.

در این راستا در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد وضعیت درآمد ارزی حاصل از صادرات متقاضیان می‌بایست مراتب را از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک استعلام و پیگیری نمایند.

بر این اساس، تأمین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضیان در ارتباط با تسهیلات‌ صندوق توسعه ملی، کماکان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران در چارچوب مفاد قسمت «ل» از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، تامین ارز ، تسهیلات بانکی
چرا دولت سوبسیدهای را قطع نمی کند همانی که در بودجه برای خرید کالاهای اساسی وانژیها صرف میکند همه اینها را بملت تقسیم بکند ارز آزاد شود دست دلالها کوتاه بشود خیال دولت هم راحت میشود نفت و گاز بنزین هم یقیمت منطقه دراختیار مردم واگذار بکند سبد کالا یا یارانه هم جمع بشود در عرض چند روز هم شدنی هست قیمتهای دستوری هم جمع میشود
