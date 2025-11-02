جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان به فرهنگ صلح و بخشایش نیاز دارد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پیام آیت‌الله حسین نوری همدانی که روز یکشنبه در نخستین همایش ستاد صبر استان قم قرائت شد، آمده است: اسلام، دین رحمت، رافت، اخلاق و عدالت است؛ دینی که عدالت را با انسان و قضاوت را با صلح و گذشت درآمیخته است.

آیت‌الله نوری همدانی اضافه کرد: فرهنگ صلح، گذشت و میانجی‌گریِ دلسوزان برای رفع اختلافات و کینه‌ها و تحکیم روابط اجتماعی، از والاترین آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و از نشانه‌های ایمان و تقواست.

این مرجع تقلید در ادامه با استناد به وصیت‌نامه جاودانه امیرالمومنین (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) هنگام مجروح شدن آن حضرت به دست ابن‌ملجم مرادی، گفت: حضرت امیرالمومنین (ع) اصلاح میان مردم را برتر از همه نماز‌ها و روزه‌ها دانسته‌اند؛ زیرا نزدیک‌کردن دل‌ها، زدودن کینه‌ها و آشتی‌دادن میان مومنان، زمینه‌ساز انسجام، همدلی و محبت اجتماعی است.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه ایجاد صلح میان دو دل شکسته یا دو گروه و قبیله‌ای که دچار سوءتفاهم و دشمنی شده‌اند، ثوابی فراتر از عبادات مستحب دارد، افزود: امروز جامعه اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر به «صلاح ذات‌البین» نیازمند است؛ زیرا دشمنان و شیاطین، راه نفوذ خود را از شکاف‌ها و بدبینی‌های درونی جست‌و‌جو می‌کنند و اصلاح ذات‌البین یعنی بستن راه نفوذ دشمن از طریق وحدت قلوب و اعتماد متقابل.

او ادامه داد: جامعه‌ای که روح عفو و گذشت در آن زنده باشد، از بسیاری از نزاع‌ها و خصومت‌ها در امان می‌ماند و بنیان خانواده‌ها و اعتماد اجتماعی در آن استحکام می‌یابد.

آیت‌الله نوری همدانی بیان کرد: از دیدگاه فقه اهل‌بیت (ع)، دعوت قاضی به صلح پیش از صدور حکم، مستحب موکد و نشانه عدالت و رحمت است.

او با اشاره به اهمیت تلاش برای رفع اختلاف‌ها و کینه‌ها پیش از ورود به محاکم قضایی، گفت: بر این اساس، تلاش برای اصلاح اختلافات از راه‌های غیرنزاع، مقدم بر طرح دعوا و فصل خصومت در دادگاه‌هاست؛ از همین‌رو، فعالیت‌های ارزشمند ستاد صبر در مسیر میانجی‌گری، گذشت و جست‌وجوی راه‌حل‌های اخلاقی و اجتماعی از برترین مصادیق عمل صالح است.

او ادامه داد: صلح و عفو در هنگام قدرت، نه نشانه ضعف، بلکه نماد قدرت روحی، ایمان و پیوند میان فقه، اخلاق و عدالت اجتماعی است؛ وظیفه اعضای ستاد صبر تنها کاهش آمار دعاوی نیست، بلکه احیای روح ایمان، بازسازی اعتماد اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و تقویت برادری و همدلی میان مردم است.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، افزود: بر اساس این آیات، پاداش اصلاح و بخشش نزد پروردگار محفوظ است.

او در بخش توصیه‌های خود بر چند نکته تاکید کرد و گفت: نخست آنکه صلح و بخشایش باید بر پایه ایمان، تقوا، عدالت، احسان، آینده‌نگری و رضایت قلبی انجام گیرد؛ زیرا سازشی که از روی فشار یا اضطرار باشد، پایدار نخواهد بود؛ دوم آنکه حضور علما، نخبگان فرهنگی، ریش‌سفیدان، بزرگان قبایل و عشایر و معتمدان محلی در فرآیند میانجی‌گری و حل اختلاف، عملی خداپسندانه و دارای اجر معنوی عظیم است؛ سوم آنکه همه سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و مردمی و اشخاص حقیقی و حقوقی باید ستاد صبر را در رسالت الهی و اجتماعی آن یاری دهند.

او افزود: عفو و گذشت جلوه‌ای از قدرت اخلاقی و معامله‌ای اخروی است و هرگز نباید به‌عنوان نشانه ضعف تلقی شود؛ بلکه باید قاطعانه و با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت (ع) برای صلح و آشتی تصمیم گرفت و از وسوسه‌های شیطانی و افراد مانعِ آشتی پرهیز کرد.

آیت‌الله نوری همدانی خاطرنشان کرد: برکات صلح و عفو در جان و جامعه، بیش از انتقام و خصومت اثرگذار است؛ فعالان ستاد صبر باید به‌عنوان نهاد تحقق صلح و تحکیم اخلاق اجتماعی پایدار، پیوند قانون با اخلاق و قضا با رحمت را روزبه‌روز تقویت کنند.

اولین همایش ستاد صبر استان قم، امروز با حضور حجج اسلام هادی صادقی معاون رییس قوه قضاییه و ریس مرکز شورای حل اختلاف کشور، سید کاظم موسوی رییس کل دادگستری و حسن غریب دادستان قم در ساختمان آموزشی قوه قضاییه این استان برگزار شد.

در این همایش از قضات برتر و اعضای منتخب شورای حل اختلاف استان تقدیر و همچنین از بازی رومیزی یاران صلح نیز رونمایی شد.

منبع:خبرگزاری حوزه علمیه قم