باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین با تجلیل ویژه از ورزشکاران زن استان گفت:وقتی یک بانو با وجود محدودیت‌های جسمی مدال طلا کسب می‌کند، این افتخار بسیار ارزشمند است و به همه ما غرور می‌بخشد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر دختران ورزشکار قزوینی افزود: امروز بانوان ما در رشته‌هایی حضور دارند که تا چند سال پیش کسی باور نمی‌کرد؛ از کاراته تا وزنه‌برداری. شما ثابت کردید که می‌توانید در بسیاری از رشته‌ها از آقایان هم موفق‌تر باشید.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت ورزش در هویت‌سازی و نشاط اجتماعی گفت: ورزش حال دل مردم را خوب می‌کند و هیچ ابزار دیگری به اندازه ورزش نمی‌تواند نشاط و امید ایجاد کند.

نوذری تأکید کرد: ورزشکاران پرچم‌داران واقعی معرفی استان هستند. هر جا توانستیم کمک کردیم و این مسیر را ادامه می‌دهیم.

وی یادآور شد: موفقیت تیم‌های قزوینی در سطح ملی موجب افزایش توجه به ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی استان خواهد شد.

منبع: استانداری قزوین