فیلیپین و کانادا با امضای موافقتنامه استقرار نیرو‌های نظامی، همکاری دفاعی خود را در پاسخ به مواضع چین در دریای جنوبی چین گسترش دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فیلیپین و کانادا روز یکشنبه موافقتنامه استقرار نیرو‌های نظامی را امضا کردند. این توافق که به سربازان دو کشور اجازه می‌دهد برای مشارکت در رزمایش‌های مشترک به قلمرو یکدیگر اعزام شوند، آخرین حلقه از مجموعه توافق‌های مانیل برای مقابله با مواضع پکن در دریای جنوبی چین محسوب می‌شود.

این موافقتنامه امکان مشارکت نیرو‌های کانادایی در تمرینات مشترک زمینی را علاوه بر همکاری‌های دریایی موجود فراهم می‌کند. دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع کانادا اعلام کرد این توافق منجر به گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی، تبادل دانشجو با دانشگاه‌های نظامی، اشتراک اطلاعات و امنیت سایبری خواهد شد.

نیروی دریایی سلطنتی کانادا از سال گذشته در گشت‌زنی‌های مشترک دریایی در این منطقه با متحدان شامل آمریکا، استرالیا، ژاپن و فیلیپین مشارکت داشته است.

فیلیپین که متحد سنتی آمریکا محسوب می‌شود، پیش از این موافقتنامه‌های مشابهی با آمریکا، استرالیا، ژاپن و اخیراً نیوزیلند امضا کرده و در حال مذاکره برای انعقاد چنین توافقی با فرانسه است. این توافق‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دریای جنوبی چین شاهد تنش‌های فزاینده میان فیلیپین و چین بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

