باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ریلمی 15 5G دارای ابعاد 162.3 در 76.2 در 7.7 میلی‌متر و وزن 187 گرم است و طبق استانداردهای IP68/IP69 در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و همچنین طبق استانداردهای MIL-STD-810H در برابر ضربه مقاوم است.

صفحه نمایش آن یک نمایشگر 6.8 اینچی OLED با وضوح 1280 در 2800 پیکسل، نرخ تازه‌سازی 144 هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً 453 پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا 1800 نیت است.

این دستگاه اندروید ۱۵ را با رابط کاربری Realme UI 6.0 اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Dimensity 7300، پردازنده گرافیکی Mali-G615 MC2، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از نوع دوگانه با وضوح (۵۰+۸) مگاپیکسل، شامل یک لنز فوق عریض است و قادر به ضبط ویدیوی ۴K می‌باشد. دوربین جلو ۵۰ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C 2.0، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و یک باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۸۰ وات است.

منبع: gsmarena