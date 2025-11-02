باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - میخائیل کووالچوک، رئیس موسسه کورچاتوف، خاطرنشان می‌کند که ماموریت‌های آینده به مریخ نیازمند توسعه انواع جدیدی از موتورهای فضایی، ایجاد یک پایگاه قمری و یادگیری نحوه زندگی و کار در آنجا خواهد بود.

کووالچوک توضیح داد که ماموریت‌های فضایی عمیق، مانند سفر به مریخ، مستلزم توسعه انواع جدیدی از موتورهای فضایی، از جمله موتور موشک قطبی شده پلاسمایی، خواهد بود.

کووالچوک گفت: ما یک سیلندر حاوی گاز فشرده و سبک مانند زنون یا آرگون داریم، اما این سوخت نیست. گاز ابتدا وارد محفظه اول می‌شود که در آنجا یونیزه می‌شود و یون‌های الکتریکی تشکیل می‌دهد. سپس به محفظه دوم می‌رود که در آنجا سرعت آن به سطوح بالا افزایش می‌یابد و طبق معادله مشچرسکی، از طریق یک نازل مغناطیسی، درست مانند یک هواپیمای جت، خارج می‌شود. تفاوت در اینجا این است که یون‌ها به جای جرم سوزان، فضاپیما را به حرکت در می‌آورند.

وی خاطرنشان کرد که موتورهایی از این نوع برای دهه‌ها در موسسه کورچاتوف با همکاری روسکاسموس و روساتوم توسعه یافته‌اند. اولین موتور، موتور موروزوف بود که در سال ۱۹۷۴ طراحی شد و در حال حاضر برای مانور در فضا استفاده می‌شود، اگرچه برای نیروی محرکه مستقیم در طول پروازها نیست.

وی افزود: «پس از اتمام مطالعات و آزمایش‌های موتور پلاسما، می‌تواند به موتور اصلی برای ماموریت‌های طولانی مدت تبدیل شود.»

کووالچوک همچنین بر اهمیت ایجاد یک پایگاه فضایی در ماه برای یادگیری نحوه زندگی و کار در آنجا و استخراج مواد معدنی تأکید کرد. وی تأکید کرد که پرتاب از ماه اقتصادی‌تر خواهد بود زیرا بار را تا شش برابر کاهش می‌دهد و امکان ساخت یک ایستگاه پرتاب برای اکتشافات فضایی عمیق را فراهم می‌کند.

منبع: TASS