باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «امشب» در قالب یک جنگ شبانه فرهنگی و هنری، با هدف ایجاد لحظاتی آرامشبخش و اندیشمندانه برای بینندگان تدارک دیده شده است.
این برنامه شامل گفتوگوهای صمیمی و متفاوت با اهالی فرهنگ، هنر و ادب ایران زمین، خوانش متون کلاسیک ادبی، مرور فرازهایی از نهجالبلاغه، بخشهای نمایشی و دیگر آیتمهای متنوع است که در کنار هم تجربهای دلنشین برای مخاطبان رقم میزند.
در خلال بخشهای مختلف «امشب»، آیتمهایی همچون «شبهای خاطرهانگیز ملت ایران»، «گپی با مشاغل شبانه»، «حکایات گلستان به زبان امروزی» و دیگر بخشهای موضوعی نیز برای تنوع و جذابیت بیشتر برنامه در نظر گرفته شده است.
تهیهکنندگی این برنامه بر عهده محمدحسین بزرگیراد و محسن رسولی است و محمدحسین معلم طاهری به عنوان سردبیر حضور دارد. همچنین علیرضا کرانپایه کارگردان هنری برنامه و محمدحسین بدری، مجید استیری و علیرضا رافتی نویسندگان آن هستند.
اجرای بخشهای مختلف «امشب» را نیز محمدحسین مولایی، داود نماینده و محمدرضا طهماسبی بر عهده دارند.
برنامه «امشب» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش میشود.