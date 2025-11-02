وینگر جوان تیم فوتبال استقلال این فرصت را دارد تا در دیدار مقابل وحدات اردن برای آبی‌ها به میدان برود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه ملک عبدالله شهر اَمان به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت.

در دیدار رفت دو تیم که در تهران برگزار شد، استقلال با نتیجه ۲ بر صفر مقابل حریف اردنی به پیروزی رسید و اکنون شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند با تکرار آن نتیجه در بازی برگشت، گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها بردارند.

آبی‌پوشان در این مسابقه چند غایب مهم خواهند داشت. روزبه چشمی، موسی جنپو و حبیب فرعباسی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند و علیرضا کوشکی نیز که در هفته‌های اخیر به بازیکنی ثابت در ترکیب استقلال تبدیل شده بود، به دلیل محرومیت در این دیدار غایب خواهد بود.

در همین حال، ساپینتو قصد دارد از اسماعیل قلی‌زاده، خرید تابستانی استقلال، در این مسابقه استفاده کند. قلی‌زاده که توانایی بازی در پست وینگر چپ را دارد، از سوی سرمربی پرتغالی استقلال در آستانه حضور در ترکیب اصلی قرار گرفته است.

رقیب مستقیم قلی‌زاده در این پست، ابوالفضل جلالی است و باید دید ساپینتو در روز مسابقه تصمیم نهایی خود را برای استفاده از کدام‌یک از این دو بازیکن اتخاذ خواهد کرد.

قلی‌زاده در فصل جدید فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی استقلال نداشته و این دیدار می‌تواند موقعیتی ارزشمند برای او باشد تا توانایی‌های خود را به ساپینتو نشان دهد و جایگاهش را در ترکیب آبی‌پوشان تثبیت کند.

