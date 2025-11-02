باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بسیاری از مردم با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال، زمان بیشتری را در رختخواب می‌گذرانند. با این حال، کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که این رفتار طبیعی ممکن است خطرات غیرمنتظره‌ای را پنهان کند.

در حالی که خواب خوب برای تقویت سیستم ایمنی ضروری است، گذراندن زمان بیشتر در رختخواب در اتاق‌های بسته و گرم می‌تواند شما را در معرض عوامل محیطی مضر، به ویژه کیفیت پایین هوا، رشد کپک، هجوم کنه‌های گرد و غبار و هوای خشک ناشی از گرمایش قرار دهد.

این موضوع توسط دکتر مناخم جیکوبز، رزیدنت طب داخلی در بیمارستان ییل نیوهیون در کنتیکت، در مصاحبه‌ای با دیلی میل توضیح داده شد. او خاطرنشان کرد که این عوامل می‌توانند سیستم ایمنی را تضعیف کرده و احتمال ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا را افزایش دهند.

در این گزارش برخی از رایج‌ترین مشکلاتی که ممکن است در طول زمستان در اتاق خواب خود با آنها مواجه شوید، به همراه توصیه‌های متخصصان در مورد چگونگی جلوگیری از آنها آورده شده است:

تشکی که محل تجمع کنه‌های گرد و غبار است

تشک‌ها به ویژه در شرایط مرطوب، محل مناسبی برای رشد کنه‌های گرد و غبار هستند. جیکوبز می‌گوید که یک تشک می‌تواند حاوی بیش از نیم میلیون از این موجودات میکروسکوپی باشد که از سلول‌های مرده پوست تغذیه می‌کنند و باعث آلرژی، آسم و بثورات پوستی می‌شوند.

برای جلوگیری از این امر، متخصصان توصیه می‌کنند از محافظ تشک ضد حساسیت استفاده کنید و ملحفه‌ها را هفتگی با آب گرم ۶۰ درجه سانتیگراد بشویید.

-دیوار‌های سرد، راحتی خواب را مختل می‌کنند

بسیاری از افراد برای صرفه‌جویی در فضا، تخت‌های خود را در کنار دیوار‌ها قرار می‌دهند، اما این دیوار‌ها در خانه‌های قدیمی می‌توانند سرد باشند و باعث شوند بدن گرما از دست بدهد و خسته شود. متخصصان توصیه می‌کنند که تخت را در فاصله کمی از دیوار نگه دارید تا جریان هوا بهبود یابد و از قرار گرفتن مستقیم در معرض سرما جلوگیری شود.

رطوبت و تعریق شبانه

با وجود هوای سرد، بدن همچنان در شب عرق می‌کند و باعث می‌شود تشک رطوبت را جذب کند و زمینه رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها را فراهم کند. برای جلوگیری از این امر، توصیه می‌شود روزانه تخت را تهویه کنید و هر روز صبح پنجره‌ها را برای تازه کردن هوا و جلوگیری از تجمع رطوبت، به طور خلاصه باز کنید.

گرمای بیش از حد، هوا و پوست را خشک می‌کند

پزشکان هشدار می‌دهند که روشن بودن بخاری‌ها برای مدت طولانی، هوای داخل اتاق‌ها را به شدت خشک می‌کند و منجر به خشکی پوست و چشم‌ها و تحریک مجاری هوایی می‌شود. برای مقابله با این مشکل، توصیه می‌شود از دستگاه‌های مرطوب‌کننده هوا استفاده کنید و آب فراوان بنوشید، ضمن اینکه فاصله حداقل ۲۰ سانتی‌متری بین تخت و بخاری را حفظ کنید تا تشک از آسیب در امان بماند.

کپک پنهان: خطری نامرئی

رطوبت و دمای سرد منجر به رشد کپک در پشت تخت‌هایی می‌شود که به دیوار‌ها فشرده شده‌اند و می‌توانند بدون توجه پخش شوند. جیکوبز تأکید می‌کند که استنشاق هاگ‌های کپک می‌تواند باعث آلرژی، سرفه و علائم شبیه سرماخوردگی شود. برای جلوگیری از این امر، تشک باید ماهانه چرخانده شود، میعان از دیوار‌ها پاک شود و پرده‌ها باز شوند تا نور خورشید به آنها برسد.

میکروب‌ها در رختخواب جمع می‌شوند

با شروع فصل آنفولانزا، رختخواب گرم به محل پرورش ویروس‌ها تبدیل می‌شود. بنابراین، متخصصان توصیه می‌کنند که ملحفه‌ها را به صورت هفتگی در دمای بالا بشویید، به خصوص پس از اینکه یکی از اعضای خانواده بیمار شده است، تشک را با یک ماده ضدعفونی‌کننده ایمن اسپری کنید و لحاف را مرتباً در معرض هوا قرار دهید.

پتو‌های سنگین مانع خواب عمیق می‌شوند

پتو‌های ضخیم ممکن است گزینه راحتی به نظر برسند، اما دمای بدن را افزایش می‌دهند و از افت طبیعی دما در طول خواب جلوگیری می‌کنند، که مرحله خواب عمیق لازم برای تقویت سیستم ایمنی را مختل می‌کند. توصیه می‌شود در دمای حدود ۱۸ درجه سانتیگراد بخوابید و از پتو‌های سبک و ملحفه‌های نخی قابل تنفس استفاده کنید.

منبع: دیلی میل