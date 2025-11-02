باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه میزبان نشستی در مورد غزه در استانبول خواهد بود.

این منابع روز یکشنبه خاطرنشان کردند که انتظار می‌رود این نشست وزرای امور خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی، قطر، پاکستان، عربستان سعودی و اردن را گرد هم آورد - همان کشور‌هایی که در ۲۳ سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند.

در این نشست آخرین تحولات آتش‌بس ۱۰ اکتبر و وضعیت انسانی در غزه بررسی خواهد شد.

انتظار می‌رود فیدان تلاش‌های اسرائیل برای بهانه‌تراشی جهت پایان دادن به آتش‌بس را محکوم کند و تأکید کند که جامعه بین‌المللی باید موضع قاطعی در برابر اقدامات تحریک‌آمیز تل‌آویو اتخاذ کند. وی همچنین بر اهمیت اقدام هماهنگ میان کشور‌های مسلمان برای تبدیل آتش‌بس به صلحی پایدار تأکید خواهد کرد.

فیدان تأکید خواهد کرد که کمک‌های بشردوستانه‌ای که اکنون وارد غزه می‌شود کافی نیست و اسرائیل در انجام تعهدات خود در مورد این موضوع حیاتی کوتاهی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تضمین تحویل بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه یک ضرورت بشردوستانه و قانونی است، همچنین تأکید خواهد کرد که باید برای تأمین این نیاز‌ها به اسرائیل فشار وارد شود.

پیش‌بینی می‌شود فیدان بر لزوم اجرای سریع تمهیداتی که به فلسطینی‌ها اجازه می‌دهد مسئولیت امنیت و اداره غزه را بر عهده بگیرند، ضمن حفظ حقوق مشروع خود و حمایت از چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی تأکید کند.

منابع افزودند که او همچنین بر اهمیت حفظ مشورت‌ها و هماهنگی نزدیک در مورد گام‌هایی که باید در چارچوب برنامه‌های سازمان ملل برداشته شود، تأکید خواهد کرد.

منبع: آناتولی