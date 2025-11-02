باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت OpenAI سیاست خود را در مورد استفاده از محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی خود، ChatGPT و سایر مدل‌های هوش مصنوعی، به‌روزرسانی کرده و ارائه مشاوره پزشکی و حقوقی به کاربران را متوقف خواهد کرد.

طبق قوانین جدید، ChatGPT دیگر قادر به ارائه مشاوره فردی، ارزیابی خطرات قانونی یک سناریوی خاص، تدوین استراتژی دفاع در دادگاه یا ایجاد اسناد رویه‌ای نخواهد بود.

در حوزه پزشکی، این شرکت تشخیص بیماری‌ها، تجویز دارو‌ها و دوز آنها و تفسیر تصاویر پزشکی مانند اشعه ایکس، MRI، سی‌تی‌اسکن و تصاویر آسیب‌های پوستی را ممنوع کرده است.

وقتی کاربری سعی در درخواست چنین اطلاعاتی دارد، ChatGPT فقط اطلاعات مرجع عمومی ارائه می‌دهد و اکیداً توصیه می‌کند با یک متخصص دارای مجوز - پزشک یا وکیل - تماس بگیرید.

به گفته این شرکت، این محدودیت‌ها برای افزایش حفاظت از کاربر طراحی شده‌اند و در تمام محصولات آن، از جمله رابط چت و API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) اعمال می‌شوند.

علاوه بر این، OpenAI اعلام کرد که قصد دارد از ماه دسامبر، سیاست محتوای بزرگسالان برای ChatGPT را تسهیل کند.

به گفته سم آلتمن، رئیس شرکت، کاربرانی که از مرحله تأیید سن عبور کنند، به نسخه‌ای با سانسور کمتر از ربات چت، از جمله محتوای شهوانی، دسترسی خواهند داشت.

در پایان ماه سپتامبر، OpenAI کنترل والدین را به ChatGPT اضافه کرد. این ویژگی جدید به والدین اجازه می‌دهد تا حساب‌های خود را به حساب فرزند نوجوان خود پیوند دهند و محدودیت‌های سنی را تنظیم کنند.

منبع: RT