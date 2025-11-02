تیمی از دانشمندان فاش کرده‌اند که تلاش‌های ترمیم لایه اوزون در طول چهل سال گذشته به طور غیرمنتظره‌ای در افزایش دمای جهانی نقش داشته و گرمایش جهانی را تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برای دهه‌ها، لایه اوزون از زمین در برابر اشعه ماوراء بنفش مضر خورشید محافظت کرده و به عنوان یک سپر طبیعی قوی در جو عمل می‌کرده است. در دهه ۱۹۸۰، دانشمندان سوراخ بزرگی را در این لایه بر فراز قطب جنوب کشف کردند که ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده در قوطی‌های آئروسل و یخچال‌های قدیمی، مانند کلروفلوئوروکربن‌ها (CFC) بود. این پدیده باعث تلاش‌های جهانی برای کاهش استفاده از این مواد شیمیایی و ترمیم آسیب‌ها شد.

ممنوعیت این مواد شیمیایی و موفقیت برنامه‌های ترمیم منجر به تجدید اوزون در جو فوقانی شد. با افزایش سطح اوزون، این گاز اضافی مانند یک پتو عمل کرد و گرمایی را که در غیر این صورت به فضا فرار می‌کرد، به دام انداخت و در نتیجه به افزایش دمای زمین کمک کرد.

یک مطالعه جدید توسط یک تیم بین‌المللی از ایالات متحده و اروپا نشان داده است که افزایش سطح اوزون، چه به دلیل بازیابی لایه اوزون و چه افزایش آلودگی هوا، تا سال ۲۰۵۰، ۴۰٪ دیگر از گرما را به دام می‌اندازد و بیشتر مزایای اقلیمی حاصل از ممنوعیت مواد تخریب‌کننده اوزون را خنثی می‌کند.

این مطالعه با فرض ادامه افزایش سطح آلودگی، از هفت مدل کامپیوتری پیشرفته برای شبیه‌سازی جو، آب و هوا و مواد شیمیایی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ استفاده کرد. نتایج نشان داد که بیش از یک سوم گرمای اضافی ناشی از بازیابی اوزون بر فراز قطب جنوب است، در حالی که ۶۵٪ باقی مانده ناشی از دود و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای وسایل نقلیه در نزدیکی سطح زمین است.

دانشمندان همچنین شبیه‌سازی کامپیوتری بیشتری انجام دادند و سطح آلودگی فعلی را حفظ کردند و اجازه دادند لایه اوزون به حالت طبیعی خود بازگردد. آنها توضیح دادند که بازیابی اوزون به تنهایی ۰.۱۶ وات گرما در هر متر مربع را به دام می‌اندازد، معادل قرار دادن یک لامپ رشته‌ای کوچک بر روی هر قسمت از زمین. این اثر به ظاهر کوچک در سطح فردی جمع می‌شود و منجر به افزایش قابل توجه دمای جهانی می‌شود.

پروفسور ویلیام کالینز از دانشگاه ریدینگ در بریتانیا گفت: «ممنوعیت مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون گامی درست و ضروری است، اگرچه خودِ ترمیم لایه اوزون باعث افزایش دمای کره زمین خواهد شد.»

این تیم هشدار داد که ادامه گرمایش جهانی منجر به تابستان‌های گرم‌تر، افزایش سطح دریا‌ها و حتی دشواری بیشتر در دستیابی به اهداف اقلیمی خواهد شد، مگر اینکه آلودگی هوا به سرعت کاهش یابد. برعکس، ایجاد سوراخ در لایه اوزون، زمین را در معرض تابش مضر خورشید قرار می‌دهد، خطر سرطان پوست و آب مروارید را افزایش می‌دهد و به گیاهان کوچک دریایی که نیمی از اکسیژنی را که تنفس می‌کنیم تولید می‌کنند، آسیب می‌رساند و زنجیره غذایی دریایی و محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: لایه ازون ، گرمایش ، لایه اوزن ، سوراخ ازون
خبرهای مرتبط
لایه ازون روز به روز در حال بزرگ شدن است
کسب عنوان برگزیده مسابقه ملی محیط زیست سازمان ملل
سوراخ لایه ازن بزرگتر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بشر در هرچی که دخالت کرد نابودش کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وقتی لایه اوزون از بین می‌رود باعث خروج بخار آب از سطح کره زمین می شود و در عرض چند قرن کره زمین تبدیل به کره مریخ بی آب علف خواهد شد تنها چیزی که در کره زمین از بین نمی رود وبه طبیعت کره زمین باز می گردد آب است مگر اینکه از سوراخی در آسمان خارج شود و دیگر برود برای خودش
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ساده ترین راه حل کاشت درخت هست. به نظرم مشکل اصلی جمعیت عظیم انسان ها هست که منجر به شهرسازی در کل دنیا شده و متاسفانه جنگل ها تقریبا از بین رفتند.
۰
۳
پاسخ دادن
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
آخرین اخبار
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
شناسایی یک مرکز فعال در سمت نزدیک خورشید
تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا
یک غافلگیری علمی؛ ترمیم لایه اوزون، گرمایش جهانی را تشدید می‌کند
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران قهرمان آسیا شد
OpenAI ارائه مشاوره پزشکی و حقوقی به کاربران توسط ChatGPT را ممنوع کرد
خطرات پنهانی که با فرا رسیدن فصل سرما در کمین شما هستند
الزامات ماموریت‌های فضایی عمیق
ویژگی‌های کلیدی گوشی جدید 5G ریلمی
شناسایی بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز با نیاز ویژه در طرح سنجش امسال
زنگ ۱۳ آبان در مدارس کشور نواخته می‌شود
رشد سالانه ۷۰ درصدی فروش محصولات نانویی
حمایت ۱۵۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری از ۸۰ محصول دانش‌بنیان
«متحد و استوار، در برابر استکبار»؛ شعارِ ۱۳ آبانِ امسال
افتتاح نمایشگاه «فر ایران»؛ گامی بزرگ در صرفه‌جویی ارزی و توسعه فناوری داخلی
آغاز ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی
مبلغ جایزه نوبل علمی ایران امسال مشخص شد
مجوزی برای تولید و واردات محصولات خوراکی موسوم به دودزا صادر نشده است
حمایت ۵۰۰ میلیون دلاری معاونت علمی از ساخت محصولات دانش‌بنیان صنعت نفت
سنگ تمام عروس آسمان برای نورافشانی در چهارشنبه‌شب
ثبت بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو
امروز، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۵