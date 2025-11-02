باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آزمایشگاه نجوم خورشیدی موسسه تحقیقات فضایی و موسسه هلیوفیزیک از وجود یک مرکز فعال در سمت نزدیک خورشید خبر داده‌اند.

این آزمایشگاه اعلام کرد که مرکز فعال در اول نوامبر قابل مشاهده خواهد بود و انتظار می‌رود شراره‌های آن ظرف سه تا چهار روز بر زمین تأثیر بگذارند.

در این بیانیه آمده است که منطقه فعال ۴۲۴۶ که فعالیت خورشیدی را در اواسط اکتبر تقریباً ده برابر افزایش داده و چندین شراره شدید از نوع X را در سمت دور خورشید ایجاد کرده است، ظرف دو هفته به سمت زمین باز خواهد گشت. هنگامی که کل منطقه از پشت لبه بیرون می‌آید، لکه‌های خورشیدی مستقیماً از زمین قابل مشاهده خواهند بود و مواد و انرژی ساطع شده از این منطقه ظرف سه تا چهار روز به زمین می‌رسند.

همچنین مشاهده شد که کل سمت نزدیک خورشید در حال حاضر توسط مناطق فعال پوشیده شده است و انتشار قابل توجهی از سمت دور در منطقه استوایی ثبت شده است که نشان می‌دهد منبع آنها در زیر مرکز جدید فعالیت قرار دارد که از قبل تا حدی از زمین قابل مشاهده است.

منبع: خبرگزاری تاس