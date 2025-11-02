باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران (به عنوان بزرگترین رویداد صنعتی کشور)، اظهار داشت که توسعه همکاریهای صنعتی، حمایت از تولید داخل، ارتقای سطح تعاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی از مهمترین اهداف در صنایع کشور است.
بیکزاده با اشاره به لزوم رشد صادرات، تصریح کرد: «رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند رشد ۲۳ درصدی صادرات است و رویدادهای نمایشگاهی میتوانند به عنوان پلتفرمی برای ترویج صادرات، نقش مؤثری ایفا کنند. بر اساس آمارها، حضور مستمر شرکتها در نمایشگاهها میتواند تا ۲۰ درصد به رشد صادراتی صنایع کمک کند.»
چالشهای انتقال دانش و زنجیره تأمین
وی در خصوص تأثیر تحریمها بر نقلوانتقال دانش توضیح داد: «در عصر ارتباطات و هوش مصنوعی، انتقال دانش دشوار نیست؛ اما حملونقل و زنجیره تأمین کالا با چالشهایی مواجه است.»
افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران
بیکزاده با اشاره به برگزاری این نمایشگاه، هدف اصلی آن را خلق تقاضای داخلی و خارجی و نیز ارتقای سهم فناوری و نوآوری در صنعت عنوان کرد. این نمایشگاه که آخرین تکنولوژیهای صنعتی کشور را ارائه میدهد، با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت برگزار شده است.
نکته قابل توجه، مشارکت گسترده بینالمللی است؛ به طوری که بیش از ۱۷۰ شرکت خارجی از کشورهایی نظیر چین، تایوان، ژاپن، آلمان، بلژیک و ترکیه در این رویداد حضور دارند که نشاندهنده رشد سه برابری شرکتهای خارجی نسبت به دورههای قبل است. ماشینآلات خطوط تولید، اتوماسیونهای مربوط به تولید، و خدمات پس از فروش در حوزه صنعت از جمله خدمات معرفی شده در این نمایشگاه هستند. همزمان با این رویداد، نمایشگاه معدن نیز برگزار شده تا مؤلفههای صنعتی، معدنی و تجاری کشور به صورت یکپارچه معرفی شوند.
بر اساس این گزارش، بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران به عنوان بزرگترین رویداد صنعتی کشور در سال ۱۴۰۴، صبح امروز یازدهم آبان ماه با حضور فعالان بخش خصوصی و صنایع پیشرو افتتاح شد. این نمایشگاه با مشارکت گسترده تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و شرکتهای دانشبنیان، میزبان ۲۶۰ شرکت داخلی و ۱۰۷ شرکت خارجی از سه کشور چین، ترکیه و تایوان است.
بخشهای نمایشگاه در این دوره شامل ماشینآلات و خطوط تولید، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزارآلات صنایع پیشرفته، اتوماسیون صنعتی و سیستمهای هوشمند، خدمات فنی، مهندسی و مشاورهای، تجهیزات ایمنی و بهداشت صنعتی، فروش و خدمات پس از فروش، تجهیزات استوک صنعتی، صنایع فولاد و سیمان و غیره است.
هدف نهایی از برگزاری این رویداد، توسعه همکاریهای صنعتی، معرفی فناوریهای نوین، حمایت از تولید داخل، ارتقای سطح تعاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان شده است.